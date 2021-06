Generációváltás kellett a szintlépéshez

Kapacitásbővítéssel és a szolgáltatási paletta kiszélesítésével néhány év alatt megsokszorozta a családi tulajdonú HÁsZ Kft. árbevételét Szabó Bence. Az építőipari kivitelezéssel és tervezéssel foglalkozó pomázi cég tulajdonosa és ügyvezetője a generációváltásnál nagy hangsúlyt fektetett a marketingstratégiára is.

A legtöbb családi vállalkozásnak elsősorban önmaga árnyékát kell átlépnie. Igazolja ezt a feltevést a HÁsZ Kft. esete is?

Úgy érzem, igen. Apám 1992-ben egy óbudai családi ház alagsorában indította útjára a céget, ekkor még csak 14 éves voltam. Aztán középiskolásként az építkezéseken töltött nyári gyakorlatok egyre közelebb hozták hozzám ezt a szakmát, így érettségi után magától értetődő választás volt az Ybl Miklós Főiskola mélyépítő kara. Miután 2002-ben megszereztem a diplomát, eleinte művezető voltam, de ugyanúgy tetőt ácsoltam, födémet zsaluztam, mint bárki más, közben azonban tovább is képeztem magam. Amikor már hat éve stagnált 100-120 millió forintos éves árbevételi szint körül a cég, elérkezettnek láttam az időt, hogy felvázoljam az elképzeléseimet egy családi ebédnél. Mindenekelőtt a kapacitásbővítésben és a szolgáltatási paletta kiszélesítésében láttam a növekedés lehetőségét.

Súrlódásoktól mentes volt az átadás-átvétel?

Szerencsére igen. Amikor 2013-2014 körül háttérbe húzódott az édesapám, továbbra is számíthattam a tanácsaira, a segítségére, de a projektek döntő többségét ekkor már én vittem. Ezután két-három évre szükség volt ahhoz, hogy a szemléletváltást sikerüljön a mindennapi működésbe is átültetni, de az eredmény, azt hiszem, önmagáért beszél. Fejlesztettük a gépparkot, amihez az önerő és a banki finanszírozás mellett pályázati forrásokat is igénybe vettünk. Közben a létszámot is emeltük, a növekedés érdekében olyan szakemberekkel vettem magam körül, akik releváns multinacionális vállalati tapasztalattal rendelkeznek. Mára a marketingstratégiánk is a további bővülés fenntartható dinamikáját szolgálja. Ez mind-mind fontos állomása volt annak az útnak, hogy az egykoron családi házakat építő cég ma már elsősorban társasházakkal és ipari létesítményekkel foglalkozzon.

A már említett szolgáltatásbővítésnek mi lett a hozadéka?

A forgalom bő kétharmadát kitevő generálkivitelezésen kívül a homlokzati hőszigetelés, a vakolás és az asztalosmunkák is erősítik a portfóliót, emellett állványokat és munkagépeket ugyancsak adunk bérbe. Bár a múlt évben csak szerény mértékben nőtt a cég, hiszen az árbevétel 1,4 milliárd, a profit pedig 100 millió forint alatt maradt, 2021-re a kiugrás éveként tekintünk. A megrendeléseink alapján ugyanis azt látjuk, hogy a termelő-gyártó szektor már a Covid-válságon túlra is mer és akar tekinteni. Az ingatlanfejlesztők és az ipari beruházók aktivitása egyaránt fontos számunkra, mindkét láb nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az idén már le vagyunk szerződve több mint 2,2 milliárd forintnyi munkára, aminek a 70 százaléka generálkivitelezés.

Melyek voltak a pandémia legfájóbb hatásai?

Attól nem kellett tartanunk, hogy megnyomjuk a stopgombot, átmenetileg viszont a szakági kivitelezés, így a vakolás és a dryvit került előtérbe, ezeket pedig kisebb árrés jellemzi. Fennakadásokat okozott, hogy egy időre nélkülöznünk kellett a kárpátaljai munkavállalókat, akik a 70 fős alkalmazotti létszámban 20-25 fővel vannak jelen. Emellett az ellátási láncok akadozásától is joggal tartottunk, de urai voltunk a helyzetnek. Bár az alapanyagok 70-80 százaléka, például a betonacél vagy a hőszigetelés külföldről, jellemzően Olaszországból, Németországból és Ausztriából érkezik, jelentősebb megtorpanást nem tapasztaltunk a szállításokban. A gyakran nehezen követhető drágulások már inkább nehezítették a beszerzést, amikor alacsonyabban voltak az árszintek, igyekeztünk készletezni.

Félig-meddig túl a járványon, meddig ér a HÁsZ Kft. takarója?

Folyamatosak a tárgyalások, reális cél a 3 milliárd forint körüli 2021-es forgalom. Mivel a határidő és a minőség terén nem ismerünk kompromisszumot, jó eséllyel nagyobb munkákat már csak a jövő évre vállalunk. Ebbe a kategóriába nálunk a 300-400 millió forintos vagy afeletti megrendelések tartoznak, ezek zöme ma már ipari létesítmény és többlakásos lakóépület. Nem kell minden évben 20-30 százalékot nőni, előzetesen a 3-3,5 milliárd forintos méretet céloztuk meg, ami már nincs messze. Évről évre visszaforgatjuk a tőkét a modernebb, hatékonyabb berendezésekbe, gépekbe, hogy a növekvő volumen mellett is jobb minőségben dolgozhassunk.

Van saját gyártásuk is. Ennek mi a szerepe?

A vállalati szektorhoz köthető projektek és az önkormányzati beruházások mellett ez a harmadik láb: saját, ezer négyzetméteres asztalosüzemünkben egyedi bútorokat gyártunk. Ez már önmagában éves szinten 150-200 millió forintos értékesítést generál, a közelmúltban több szállodát és apartmanházat is az általunk készített berendezési tárgyak tettek otthonossá. Emellett a saját beruházás keretében végrehajtott ingatlanfejlesztés nálunk viszonylag új irány, ám az a cél, hogy néhány év múlva akár a teljes árbevétel 30-40 százalékáért ez az üzletág feleljen. Ezen a téren az első fecske egy négyezer négyzetméteres ipari ingatlan, amelyet egy festék-nagykereskedőnek, illetve egy szerszám- és alkatrészforgalmazó cégnek történő bérbeadással hasznosítunk.

Kicsit tágabb képet adva a szektorról, mit lát most a generálkivitelezői piacon?

A tavaszi hónapok még viszonylag nyugalmasan teltek, de mint látható, a nyárra újra berobbant az építőipar. Még csak júniust írunk, de már lasszóval is alig lehet megbízható kivitelezőt fogni. Egyrészt a gazdaság Covid-válság utáni talpra állása, másrészt az építőiparra szabott állami támogatások következtében turbulens időszak a mostani. Ha sok a munka, törvényszerű, hogy felhígul a piac, de aki nem ruház be, nem fejleszt, hanem csak megszedné magát néhány hónap alatt, az hamar le is morzsolódik.