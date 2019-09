Hibrid gyártósorral bővít az Art Water Kft.

Több mint 840 millió forintos beruházással, 380 millió forint európai uniós és hazai támogatás felhasználás mellett bővíti termelési kapacitását az ásványvíz palackozással foglalkozó Art Water Kft. a Vas megyei Horvátzsidányban – közölte a társaság ügyvezetője.

Dorogi Éva elmondta, hogy a beruházás keretében felújították az üzemcsarnokot, beszereltek egy óránkét tízezer palack kapacitású hibrid gyártósort, kialakítottak egy légkonyhát, felszereltek egy keverő-mérőegységet, egy korszerű laboratóriumot, valamint beszereztek egy új palackozó és csomagoló gépsort is.

Az új hibrid gépsoron üveges, PET-palackos, újrahasznosított PLA-palackos szénsavas és szénsavmentes ásványvizek palackozására, de akár gyümölcslé alapú termékek gyártására is lehetőség van.

A berendezéseket még tesztelik, várhatóan 2020 január 1-jén indul a termelés. Terveik szerint a kapacitás kihasználására már a jövő év első felében bevezetnek egy második műszakot, és a dolgozók létszámát is növelik a jelenleg 10 embert foglalkoztató üzemben.

Dorogi Éva szólt arról is, hogy az általuk korábban is kizárólag természetes összetevők felhasználásával gyártott Alpokaqua ásnyvizek mellett termékpalettájukon ma már megtalálhatók az ízesített ásványvizek, a prémium forrásvíz, valamint egy saját fejlesztésű, négy új ízben, fermentációs technológiával gyártott üdítő is.

Hozzáfűzte: termékeiket egyelőre Magyarországon értékesítik, de a jövőben nyitni kívánnak a külföldi piacok felé is.

Az Art Water Kft. nettó árbevétele a nyilvános cégadatok szerint 2017-ben 25,3 millió forint, 2018-ban pedig 11,1 millió forint volt.