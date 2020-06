Hosszabbított a Tesco az egyik legnagyobb stratégiai partnerével

A Waberer’s–Szemerey Logisztika Kft. (WSZL) és a Tesco három évvel hosszabbította meg stratégiai együttműködését, amelynek keretében továbbra is a WSZL szállítja a termékeket az áruházlánc gyáli és herceghalmi logisztikai központjaiból, hetente mintegy 2,5 millió vásárló kiszolgálását segítve ezzel.

A Tesco Magyarország a WSZL legnagyobb megbízói közé tartozik, az együttműködés folytatása így cégcsoporti szinten is kiemelten fontos a vállalat számára.

„Közel négy évvel ezelőtt állapodtunk meg a magyarországi Tesco áruházak kizárólagos kiszolgálásáról, és ez idő alatt rengeteg tapasztalatot szereztünk arról, hogyan tudjuk kölcsönösen kihasználni a két piacvezető vállalat szinergiáit. Stratégiai együttműködésünk további három évre szóló meghosszabbítása jó visszaigazolás számunkra, hogy a WSZL által nyújtott megbízható, versenyképes szolgáltatás és az együttműködésbe fektetett munka kifizetődő. Közvetlenül, illetve a partnereinken keresztül közel 300 kollégánk dolgozik nap mint nap a szállítás területén, hogy mindig, minden termék időben elérhető legyen a vásárlók részére. Elhivatott munkájukat ezúton is szeretném megköszönni, hiszen megmutatták, hogy a nehéz helyzetekben is lehet rájuk számítani, és a járványügyi korlátozások ideje alatt is gördülékenyen bonyolították a napi feladatokat” – mondta Szemerey Lóránd a WSZL szállítmányozási és fuvarozási igazgatója.

„A magyar gazdaság versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelten fontos a magyar vállalatok közötti együttműködés. Ezért is örülök, hogy folytathatjuk a közös munkát a WSZL-lel, amely az országban egyedülálló módon képes kezelni – akár egyik napról a másikra változó – plusz/mínusz 30 százalékos volumenkülönbségeket, ezzel is segítve, hogy a termékek a megfelelő időben és minőségben jussanak el vásárlóinkhoz. Hogy maximálisan ki tudjuk szolgálni az igényeket, logisztikai rendszerünkben a WSZL-lel folyamatosan optimalizáljuk, fejlesztjük folyamatainkat, keressük a szinergiákat. Ez nem csak a kitűnő vásárlói kiszolgálást, de a csökkentett szén-dioxid-kibocsátást is segíti, ami szintén a Tesco prioritásai között szerepel” – mondta Rácz Gábor, a Tesco Magyarország disztribúciós vezetője.

Az elmúlt három évben a WSZL áruszállító kamionjai mintegy 72 millió kilométert tettek meg,

és 229 gépjárművezető kelt hajnalban azért, hogy így közel 3 millió tonna áru juthasson el országszerte a boltok polcaira időben. Ilyen hatalmas futásteljesítmény mellett elengedhetetlen a fiatal és folyamatosan karbantartott gépjárműpark, amelynek köszönhetően az elmúlt években a WSZL 3 százalékkal tudta csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, és százszázalékos flottakihasználtsággal további 5 százalékkal tervezi azt visszaszorítani.

Ez a szállítmányozási teljesítmény teszi teljessé a Tesco raktáraiban dolgozó több mint ezer ember fáradhatatlan munkáját, és támogatja, hogy a Tesco áruházai a megfelelő minőségű és mennyiségű áruval tudják kiszolgálni a vásárlókat.