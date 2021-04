Idén is két számjegyű növekedés jöhet

Az idén, ha a járványhelyzet kedvezően alakul, akkor megismétlődhet a gazdasági növekedés 2020 harmadik negyedévében tapasztalt gyors visszapattanása, amely kedvezően hathat a faktoringszolgáltatásokra is, és a forgalom a tavalyihoz hasonlóan ismét két számjegyű bővülést érhet el – mondta Csáki Ferenc, a Magyar Faktoring Szövetség elnöke a Figyelőnek.

– Az elmúlt évet a pandémia árnyékolta be, hogyan hatott ez a Magyar Faktoring Szövetség tagjaira, mekkora forgalmat realizáltak?

– A faktoringot a koronavírus-járvány alatt többféle, egymással ellentétes hatások érték. A lezárások miatt a faktorálást végző bankok, pénzügyi vállalkozások ügyfeleinek jelentős részénél az árbevétel durván lecsökkent, ennek következtében a faktorált forgalom is nagyon visszaesett. Sajnos jó néhányuknál a zuhanás akkora volt, hogy értelmetlenné tette a faktorálást.

Emiatt az ügyfelek száma 2020-ban a hazai faktoringpiac egészében csökkent,

amely a mikro- és kisvállalati kört sújtotta leginkább. Az aktív ügyfelek száma 6 százalékkal mérséklődött. Bár az ügyfelek egy részének forgalmára mérséklően hatott a pandémia előidézte válság, egy másik ügyfélkörnél megnőtt a forgalom, különösen azoknál, amelyek háztartási termékekkel, kisgépekkel, barkács-, kerti és hobbicikkekkel, humánmunkaerő-, illetve építőipari szolgáltatásokkal, építőanyagokkal foglalkoznak, kereskednek. Ezeknél a cégeknél a pandémia ellenére nőtt az értékesítés, és ez a faktoringforgalmakat is növelte.

A faktoringpiac növekedésének irányába hatott, hogy a piaci kockázatok kiszámíthatatlanná váltak, nem lehetett tudni, hogy kiket milyen mértékben érintenek a pandémia hatásai. A piaci bizonytalanság arra késztette az eladó cégeket, hogy biztonságosabb értékesítési formákat alkalmazzanak. Erre kézenfekvő megoldás a faktoring, amellyel az eladó azonnal hozzájut a kiszámlázott összeghez, míg a vevői behajtás vagy akár a nemfizetési kockázat is a faktorra hárul. A pénzügyi termékek versenyében a faktoring malmára hajtotta a vizet az is, hogy a pandémiának kitett ágazatokban tevékenykedők, a moratóriumot igénybe vevők és a romló vállalati pénzügyi mutatókat elszenvedő vállalkozások számára a hitelfelvételi lehetőségek – a támogatott kölcsönkonstrukciók ellenére – beszűkültek, miközben a fakto-ring elérhető finanszírozási eszköz maradt.

Évek óta jól érzékelhető nemzetközi trend, hogy a kis- és középvállalatok mellett a nagyvállalati kör érdeklődése erősödik a faktoring iránt. Ennek a hátterében az áll, hogy ezek a nagyobb társaságok – sokszor nemzetközi cégek – igyekeznek átalakítani a finanszírozási struktúrájukat a hitelképességet és a fedezetként rendelkezésre álló eszközöket nem terhelő finanszírozási formák javára, amilyen a fakto-ring is. Tavaly ez a trend megerősödött, és az ellentétes hatások eredménye egy dinamikus, 13 százalékos növekedés lett 2020-ban. Az összforgalom 3226 milliárd forintot ért el, amely egy újabb rekordérték a faktoring eddigi magyarországi történetében.

Természetesen a növekedés nem minden faktorcéget érintett egyformán.

Volt néhány banki faktor, amely kiemelkedően növelte a forgalmát, míg mások kisebb mértékben bővültek, vagy éppen stagnáltak. Meg kell jegyeznem, hogy egy válságban a stagnálás, azaz a 2019-es rekordév eredményeinek megismétlése is nagyszerű teljesítmény. A 2020-as forgalom dinamikus növekedéséhez olyan szolgáltatások is hozzájárultak, amelyek bár korábban is ismertek voltak, nem játszottak érdemi szerepet a piaci adatok alakulásában. Ilyen például a faktoringcégek beszedési szolgáltatása. Ez azt jelenti, hogy a faktoringtársaságok megvásárolják a követeléseket, de azokat nem finanszírozzák meg, hanem csak beszedési szolgáltatásokat nyújtanak.

Ez utóbbi 2020-ban az összes faktoringforgalom 19 százalékát tette ki.

A múlt évi 13 százalékos bővülés azért is figyelemre méltó, mert nemcsak a forgalom emelkedett, de a finanszírozási állomány is nőtt. Ez utóbbi az az összeg, amit a faktorcégek forrásként adnak az ügyfeleknek, hasonlóan a hitelállományhoz a kölcsönök esetén. 2020-ban a vállalkozásoknak nyújtott finanszírozás 275,26 milliárd forint volt, ez 3 százalékos növekedés 2019-hez képest.

– Tavaly a faktoringot igénybe vevő cégek között jelentősen megnőtt a nagyvállalatok aránya. Mivel magyarázható ez?

– A faktoringpiac egészében az ügyfelek túlnyomó többségét, 84 százalékát még mindig a mikro- és kisvállalkozások teszik ki. A közepes és nagyvállalatok aránya 16 százalék, de ezek a cégek a forgalomból jelentős hányadot hasítanak ki. A nagyok által kibocsátott számlakövetelések aránya az összes megvásárolt követelésekben a 2019-es 31 százalékról tavaly 61-re ugrott, azaz a duplájára nőtt. Ennek az az oka, hogy a faktoringszolgáltatók alkalmazkodni tudtak a nagyvállalatokhoz, a nagyobb cégek finanszírozási igényeinek átalakulásához és növekedéséhez pedig hozzájárul a stratégiai ágazatokban megindult technológiai korszakváltás is.

A nagyvállalatok egyedi finanszírozási igényekkel jelentkeznek,

amelyek kielégítésére megéri összetett faktoringtermékek kifejlesztése és alkalmazása. Ez nagyban hozzájárul a faktoringszolgáltatások fejlődéséhez, hozzásegítve, hogy a szakma képes legyen komplex szállítói láncok finanszírozására. Az új termékekben a klasszikus faktoringszolgáltatást kombinálják a megrendelések, a készletek finanszírozásával. Egyre nagyobb az érdeklődés a különböző beszállítói faktoringtermékek iránt is, ebben az esetben a nagyvállalat beszállítói a társaság kockázati szintjén juthatnak finanszírozáshoz.

– Hogyan alakult az elmúlt évben a visszkeresettel, illetve az anélkül vállalt faktoring részaránya az üzletkötéseken belül?

– 2019-ben a visszkereset nélküli faktoringforgalom aránya 76 százalék volt, ami tavaly 54 százalékra esett. Ez még mindig jelentős arány, és azt jelenti, hogy a faktorált követelések több mint a felét, 1740 milliárd forint összértékű számlakövetelést a faktorok úgy finanszíroztak meg, hogy a vevő fizetésképtelenségi kockázatát a faktor vállalta magára.

A visszkeresettel vállalt faktoring részaránya 23-ról 27 százalékra, 862 milliárd forintra nőtt tavaly.

A visszkeresetes faktoringnál az ügyfél számára a finanszírozás az elsődleges cél, és bár a faktor jelentős segítséget ad a követelés beszedésében, a vevő fizetési kockázatát továbbra is az eladó vállalkozás viseli. Magyarországon egyértelműen a visszkereset nélküli szolgáltatás irányába megy át a faktoring, ami részben annak köszönhető, hogy nő a beszállítói faktoring aránya. Az országlezárások miatt 2020-ban az előző évhez képest az itthonról exportált termékek faktoringja mintegy a felére zsugorodott.

– Milyen év elé néznek a szövetség tagvállalatai?

– A 2020-as esztendő jó alapokkal szolgál a becsléshez. Tavaly az első negyedévben még kiugróan jó évnek néztünk elébe. A másodikban, amikor kitört a járvány és komoly lezárások következtek, erőteljes visszaesést tapasztaltunk a forgalomban, a nyári hónapokban viszont jelentős visszapattanást érzékeltünk. A pandémia második hulláma újra mérsékeltté tette a negyedik negyedévi eredményeket, amire 2021 első negyedévében a harmadik hullám nyomta rá a bélyegét. Ha kilábalunk ez utóbbiból, és nem lesz újabb lezárásokat követelő negyedik szakasza a járványnak, akkor a gazdaság gyors visszapattanása várható. Ha ez megvalósul, a magyarországi faktoringforgalom ismét két számjegyű növekedést érhet el 2021-ben.