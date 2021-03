Jeff Bezos tíz év alatt 10 milliárd dollárt fordít klímavédelemre

Jeff Bezos a gyors kiszállítást tette az Amazon sikerének egyik kulcstényezőjévé, és most a sebességet helyezi filantróp tevékenységének középpontjába is – számolt be róla a MarketWatch.

A világ második leggazdagabb embere új vezetőt nevezett ki az általa 2020-ban létrehozott Bezos Earth Fund vezetésére, egyúttal bejelentette, hogy

a szervezeten keresztül 2030-ig 10 milliárd dollárral fogja támogatni az éghajlatváltozás elleni küzdelmet.

Ez az adakozási sebesség kifejezetten gyorsnak számít a milliárdosok körében is.

Bár a filantrópok többsége azzal érvel, hogy időbe telik kitalálni, hogyan lehet a legjobban megoldani a nehéz társadalmi problémákat, emiatt nem kapkodják el pénzük elköltését, a tudósok folyamatosan azzal érvelnek, hogy a Földet érintő éghajlatváltozás okozta problémák már itt vannak, a gazdag adományozók többsége mégsem fordít erre elég erőforrást.

Ezen a területen is például mutat tehát Bezos, aki az sem rejtette véka alá, mikért tervezi költeni a pénzét a közjó érdekében.

A Föld Alap tudósokba, nonprofit szervezetekbe, aktivistákba és a magánszektorba fektet majd, hogy ezzel segítse az új technológiák megszületését, a megfelelő szabályozás kialakítását és a társadalom szemléletformálását egyaránt

– nyilatkozta Andrew Steer, a Bezos Earth Fund újonnan kinevezett elnök-vezérigazgatója.

Kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi igazságosságra, mivel a klímaváltozás aránytalanul károsítja a szegény és marginalizált közösségeket

– tette hozzá.

A 2030-as céldátum azért is szimbolikus jelentőségű, mert az ENSZ 2015-ös párizsi klímamegállapodása is 2030-ig tűzte ki a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítását. A adakozást már az előző évben megkezdte az Amazon-alapító, novemberben 791 millió dollár támogatást osztott szét klímavédelemmel foglalkozó szervezeteknek.

A Jeff Bezos szervezete által is követett „Adj amíg élsz” megközelítés népszerű a filantrópok körében. A lényege az, hogy egy célalap létrehozásától életciklusa végéig jótékonykodik, majd megszűnik. Ennek egyik úttörője Chuck Feeney volt.

A Duty Free Shopping társalapítójának jótékonysági alapja 2002-től 2016-ig minden vagyonát jótékony célra fordította, majd 2020-ban végleg megszűnt.

Ez idő alatt Feeney 8 milliárd dollár támogatást osztott szét. Ez a fajta költekezési mód teljesen ellentétes a hagyományos magánalapítványokkal melyeket határozatlan időre hoznak létre, és többnyire csak a törvényileg kötelező 5 százalékot fordítják jótékony célokra.

Az még nem tisztázott, hogy a Bezos Earth Fund milyen szervezeti formában működik – magánalapítványként, korlátolt felelősségű társaságként, vagy valamilyen más formában. Ennek azért van fontos jelentősége, mert eltérő átláthatósági szabályok vonatkoznak rájuk.

Jeff Bezos azon célja, hogy a magánszektorba is befektet, megnehezíti az alapítványként való működést, ugyanis egy magánalapítvány csak nonprofit szervezeteket támogathatna.

A Bezos Earth Fund élére kinevezett Andrew Steer korábban a World Resources Institute elnök-vezérigazgatója volt. Ez a globális nonprofit szervezet

2020 novemberében már kapott 100 millió dolláros támogatást Bezos alapjából, melynek nagy részét arra fordítja, hogy az Amerikai Egyesült Államok teljes iskolabusz-állományát elektromos járművekre cserélje.

Jeff Bezoshoz hasonlóan volt felesége, a március elején újraházasodó MacKenzie Scott is komoly filantróp tevékenységbe kezdett