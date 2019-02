Jó hír landolt Ferihegyen

Márciustól átlagosan 12,8 százalékkal növekednek a bérek a repülőteret üzemeltető cégnél és leányvállalatainál. A Budapest Airport az Üzemi Tanácsokkal és a szakszervezetekkel sikeresen megállapodott az idei bérfejlesztésről, aminek köszönhetően az alapbérek és a bónuszok is emelkednek.

A repülőteret üzemeltető cég mintegy 1200 dolgozója jár jobban márciustól, miután sikeresen megállapodott a Budapest Airport a munkavállalói érdekképviseletekkel – derül ki Budapest Airport Zrt közleményéből. A repülőtér működtetéséért és biztonságáért felelős cégcsoport a tavalyinál jelentősen magasabb minimum bérszinteket határozott meg minden munkakörben. Ennek eredményeképp

a Budapest Airportnál dolgozók 98 százaléka bruttó 300 ezer forintnál magasabb kezdő fizetést kap, ami még számos juttatással, valamint bizonyos munkakörökben pótlékokkal is kiegészül.

A Budapest Airport 100 százalékos tulajdonú leányvállalatánál, a BUD Security Kft-nél a védelmi ellenőrök kezdő alapbére márciustól 320 ezer forint, ezen felül bővül a cégnél eltöltött idővel arányosan növekvő ún. seniority bér is, amit az alapbéren felül automatikusan megkap minden dolgozó. Egy tapasztalt, régóta a repülőtéren dolgozó védelmi ellenőr bónusszal együtt átlagosan bruttó 400 ezer forint feletti összeget is kereshet.

„A repülőtéren – más iparágaktól talán némileg eltérően – nagyon sokféle szakma képviseli magát a hagyományos irodai jellegű munkakörök mellett változatos szakipari, mérnöki munkákon át egészen a biztonsági területen lévő pozíciókig.” – mondta el Zahorán-Pirisi Zsuzsa, a Budapest Airport HR igazgatója. „

A térség egyik legnagyobb munkaadójaként példát kell mutatnunk nem csak a tisztességes bérek, hanem a munkakörülmények fejlesztésének területén is, ez az egyik kiemelt célkitűzésünk az idén.

– tette hozzá.

Az évek óta tartó béremelési hullámot folytatva az idei bérfejlesztés is minden munkakörben jelentős, sok esetben több tízezer forintos alapbéremelést jelent. Emellett – pozíciótól függően – a negyedéves vagy éves bónusz összegek is emelkednek. Az érdekképviseletekkel kötött megállapodás ezen kívül hagyományosan tartalmazza a karácsonyi bónusz összegét is.