Jól szerepeltek a Bosch-cégek

A Bosch csoport több hazai cége produkált tavaly rekord árbevételt és nyereséget, de az idei számokban várhatóan megmutatkoznak a járványhelyzet kedvezőtlen gazdasági kövekezményei.

A Bosch csoport magyarországi cégei közül tavaly is

a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. érte el a legnagyobb árbevételt és nyereséget, az előbbi meghaladta a 654 milliárd forintot az utóbbi pedig a 14 milliárdot.

A gyár a csoport gépjármű-elektronika részlegének legnagyobb gyártó központja, többek között a vezérlő elektronika, a szenzor, a radar és kamerarendszerek sorozatgyártása a fő profilja. A második legnagyobb, 311 milliárd feletti árbevételt a járműipari alkatrészek és elektromos hajtások gyártásával foglalkozó miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. érte el. A harmadik helyen pedig több mint 216 milliárdos bevétellel a szintén miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. áll, amely a vállalat legnagyobb kéziszerszámgyára globálisan.

Adózott eredmény alapján is a hatvani gyár volt az élen, amelyet a miskolci kéziszerszámgyár követett 10,7 milliárd forinttal, a harmadik pedig 5 milliárd feletti nyereséggel a budapesti Robert Bosch Kft.

Egyedül a maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. adózott eredmény mutat veszteséget – 11,1 milliárd forintot –, e cég árbevétele meghaladta a 191,7 milliárdot.

A Bosch csoport kilenc magyarországi cégéből kettőnek, a konyhai háztartási készülékeket gyártó budapesti BSH Kft.-nek, és a kormányműveket gyártó egri Automotive Steering Column Kft.-nek még nem érhetők el a beszámolói a nyilvános adatbázisban.

A csoport magyarországi cégeit is megviselte a járványhelyzet,

a Bosch a tavasszal átmenetileg több hazai telephelyén is csökkentette a gyártását, illetve felfüggesztette a termelést.

Erre azért volt szükség, mert az autógyárak is jelentősen visszafogták vagy leállították időszakosan a termelésüket, így a beszállítók raktárai is megteltek, és nem tudtak szállítani. Mivel az autóipari megrendelések világszinten jelentősen csökkentek, ráadásul átalakulóban van a mobilitási technológia is, a Bosch várakozásai szerint a globális gépjárműipari termelés az idén nem fogja elérni a válság előtti értéket. Ez várhatóan megmutatkozik majd a csoport cégeinek idei bevételén is.

A folyamatban lévő beruházásait azonban nem akasztotta meg a járvány, bővül a cég budapesti telephelye, és az autóipari fejlesztésekkel foglalkozó fejlesztési központja. A beruházás jövőre tervezett átadása azonban valószínűleg csúszik. Halad a hatvani kapacitásbővítés is, és a miskolci Energy and Body Systems Kft. több mint 14,1 milliárd forintos beruházása is tartja az ütemtervet.