Kaliforniában tesztelik az első, teljesen elektromos amerikai buszt

A FlixBus és az MCI az USA első 100 százalékban elektromos távolsági buszát teszteli Kaliforniában – olvasható a Flixbus közleményében. Az ehhez használt D45 CRTe LE CHARGE modell az MCI első olyan elektromos busza, amit hosszú távú utazásokhoz terveztek, próbaútja San Francisco és Sacramento között volt.

Az USA-ban ez az első ilyen jellegű próbálkozás, a FlixBus azonban már 2018-ban elindította a világ első távolsági viszonylatban működő e-buszát Franciaországban, majd ugyanebben az évben Németországban is forgalomba helyezett egy elektromos buszt.

Az első teljesen elektromos amerikai busz tesztje nemcsak a FlixBus-nak, hanem a teljes utazási szektornak nagy lépés

– mondta el Michael Kahn, a FlixBus USA üzletfejlesztési vezetője.

„Eltökéltek vagyunk, hogy 2030-ra 100 százalékban szénsemleges utazási lehetőséget kínáljunk. Hálásak vagyunk az olyan gyártóknak, mint az MCI, akik befektetnek a fenntartható közlekedés jövőjébe az USA-ban.” A sikeres teszt után a FlixBus a buszok megrendelésének folyamata során is együttműködik buszpartnereivel, illetve az MCI-vel, hogy 2020-ban olyan kulcs útvonalakon jelenhessenek meg az e-buszok, mint a Los Angeles-San Diego, San Francisco-Sacramento, Portland-Seattle és New York-Philadelphia folyosók.

„Nem mindenki engedheti meg magának, hogy 40.000 dollárt költsön egy elektromos autóra, de hamarosan bárki vehet 10-15 dolláros jegyeket az elektromos FlixBus-ra” – tette hozzá Kahn. „Mindenkinek elérhetővé szeretnénk tenni a fenntartható utazást.”

A FlixMobility kiterjeszti a zöld távolsági utazás határait

A buszos utazás sok országhoz hasonlóan az Amerikai Egyesült Államokban is a legfenntarthatóbb távolsági közlekedési mód. Azonban válaszul a sürgető éghajlati kihívásokra a FlixMobility ennél is tovább lépve célként tűzte ki, hogy 2030-ig klímasemlegessé váljon. Az elektromos és hidrogén meghajtású, illetve biogázzal működő buszok használata is ezt a célt szolgálja majd.

Az USA a harmadik olyan ország, ahol a vállalat elektromos járműveket tesztel. 2018-ban a FlixBus indította el a világ első távolsági útvonalon közlekedő menetrend szerinti e-buszát Franciaországban, Párizs és Amiens között. Ugyanebben az évben Németországban, Frankfurt és Mannheim között állt szolgálatba a következő busz. A németországi buszok a Greenpeace Energy által biztosított zöld árammal működnek.

Ez táplálja a FlixBus anyacégének, a FlixMobility-nek a vasúti szerelvényeit is Németországban. 2020-ban a FlixTrain Svédországban is elindul, itt is 100 százalékban megújuló energiával működnek majd a járművek.

A FlixBus idén ősszel jelentette be, hogy a jövőben hidrogén üzemanyagcellás flottát tervez kialakítani, így ezekkel az elektromos buszoknál nagyobb, megközelítőleg 500 km-es hatótávolsággal rendelkező járművekkel is szolgáltat majd. A német Freudenberg Sealing Technologies és a FlixBus most gyártókkal tárgyal, akik le tudják szállítani a buszokat. A projekt első fázisában egy bemutató flottát szerelnek fel a technológiával kísérleti céllal.

A klasszikus dízel buszokról elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás buszokra való átállás időszaka alatt a FlixBus biogáz meghajtású buszokat is be szeretne vetni. A gyártókkal való egyeztetés után előreláthatólag jövő év elején fogja bejelenteni a vállalat, hogy melyik modellt alkalmazzák majd buszpartnerei.

Az üzemanyag elérhetősége miatt Németország, Olaszország és a Benelux államok lehetnek az első piacok, ahol a kísérlet elindulhat.

Az elköteleződés a fenntarthatóság irányába a FlixMobility számára nemcsak egy követendő trend, ez a vállalati missziónk és egyben kötelességünk a társadalom felé.

– mondta el André Schwämmlein, a FlixMobility alapítója és ügyvezető igazgatója. „Teljes mértékben elhivatottak vagyunk, hogy ne csak felhasználjuk azokat a technológiákat, amik rendelkezésre állnak a távolsági közlekedésben, hanem ösztönözzük is az iparági szereplőket, hogy tolják ki a határokat, keressenek újabb lehetőségeket, fektessenek be a bolygónk jövőjébe.”

A határok kiterjesztése az USA-ban

Az MCI egy olyan 100 százalékban elektromos buszt szeretne kialakítani, aminek teljesítménye hasonló, vagy akár még jobb is, mint a jelenlegi tiszta dízel, hibrid, vagy CNG járműveké. Az MCI D45 CRTe LE CHARGE modellben egy 750 V-os nagy nyomatékú Siemens elektromos motor van, ez 350 lóerős és megközelítőleg 4500 Nm maximális forgónyomatékkal rendelkezik, az amerikai XALT Energy ultramagas energiájú, 389 kWh-os NMC lítium-ion akkumulátora látja el energiával.

Hogy a távolsági utazók igényét kielégítse, a modell nagy teljesítményű akkumulátora megfelel a J1772 interoperabilitási szabványnak, kevesebb mint 3 óra alatt töltődik fel 150 kWos telephelyi töltőről.

A buszt szintén ellátták az MCI Connect Telematic rendszerrel, ami méri a kulcs teljesítménymutatókat, például a távolságot és útvonalon töltött időt, a kiegészítő rendszereket, illetve az akkumulátor hatékonyságát a hőmérséklethez mérten, valós időben.