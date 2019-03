Kártérítési per indul a VW ellen

A dízelbotrány lezárása még milliárdokba fog kerülni a Volkswagennek, a világ legnagyobb autógyártójának ugyanis a befektetők megtévesztéséért is felelnie kell az Egyesült Államokban.

Ott, ahol a helyi vezetőit börtönbe csukták, a csaló szoftverrel szerelt félmillió járművet pedig igen kedvező feltételekkel visszavásárolták, emellett kártérítést is fizettek a tulajdonosoknak, a brutális bírságokról már nem is beszélve.

Most épp az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) perelte be a Volkswagent és annak egykori vezetőjét, Martin Winterkornt amiatt, hogy a levegőtisztasági előírások tudatos kijátszásával nemcsak a konszern márkáinak vásárlóit, hanem azokat a befektetőket is megkárosították, akik 2014–2015-ben betáraztak a németek által Amerikában kibocsátott kötvényekből. Nem kis tételről van szó, 2014 áprilisa és 2015 májusa között 13 milliárd dollár értékben vontak be forrást az amerikai kötvénypiacról, igen kedvező feltételek mellett.

A botránnyal viszont több százmillió dollár kár érte a gyanútlan befektetőket, ennek számszerűsítéséről és megtérítésének módjáról a San Franciscó-i bíróságnak kell döntenie.

A kárrendezés mellett várhatóan újabb bírságok is a VW nyakába szakadnak majd.

A szabályozó hatóság és a befektetők álláspontja szerint a Volkswagennek rögtön a botrány 2015. szeptember közepi kirobbanásakor figyelmeztetnie kellett volna a kötvénytulajdonosokat a várható súlyosan negatív hatásokra, ezt azonban a cég elmulasztotta. A németek azzal védekeznek, hogy az ilyen esetben szokásos eljárásmódot sutba vágva cégükkel szemben az eljáró hatóságok és bíróságok kirívóan magas, elrettentő mértékű bírságokról határoztak.

