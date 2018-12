Kijött a gödörből a Waberer’s

Távolodnak a Waberer’s-részvények a 2000 forintos novemberi mélyponttól: azóta 19 százalékkal emelkedett az árfolyamuk.

Izgalmakat és megnyugvást hozott az idén 5000 forint felett is járó, de azóta folyamatosan szakadó Waberer’s-részvény piacára a november végi, december eleji időszak:

a 2000 forintos történelmi mélypontról már 19 százalékot emelkedett az árfolyam.

Pedig nem indult jól a múlt hónap, a társaság a harmadik negyedévben is veszteségről számolt be, az árfolyam pedig a Waberer’s nettó tárgyi eszközeinek állományértékét közelítő mélységbe zuhant. A végül sikeres felpattanást technikai részvényelemzési indikátorok is előrevetítették, de fundamentális érvek is szóltak mellette.

Némi meglepetést okozva a megszokottnál lassabban követte csak a dízelüzemanyag árcsökkenése a kőolaj jegyzésének drasztikus zuhanását, de összességében ez volt az a tényező (és ennek hatása a jövedelmezőségre), amely megálljt parancsolt a Waberer’s-részvények esésének, és a mélyponthoz képest komoly emelkedést hozott – mondta Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető stratégája.

Jó hír a Waberer’s szempontjából, hogy a dízelár további csökkenése várható, miután a lokális csúcsról a kőolaj ára 32, a gázolajé csupán 26 százalékkal esett, a fuvarcég esetében pedig a munkaerő-kiadások mellett az üzemanyag a legnagyobb költségtétel.

A cég részvényei pontosan akkor váltottak emelkedésbe, amikor november utolsó hetében a dízel tonnánkénti, dollárban jegyzett ára meredek esésbe fordult – tette hozzá Miró József.

Az üzemanyagár-változást a Waberer’s egy-hat hónap csúszással tudja érvényesíteni a megrendelői felé, ezért az Erste vezető elemzője a marzsok növekedésére számít, ami az évzáró negyedévben is megmutatkozhat majd. Miró emlékeztetett rá, hogy a Waberer’s számos versenytársa ellentétes árazást használt 2018-ban, gyakorlatilag lenyelték az idén drasztikusan (15-20 százalékkal) emelkedő üzemanyagköltségeiket, így az év nagy részében a Waberer’shez képest valamivel olcsóbban szállítottak.

Ezzel is magyarázható, hogy a magyar speditőrcég havi kamionkihasználtsága 10 százalékkal 10 ezer kilométerre csökkent, holott a Waberer’s sem teljes mértékben hárította át a magasabb költségeket a megbízókra, csak 5-7 százalékkal emelte a fuvardíjait.

