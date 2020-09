Látványos bővülés a Zoomnál

Kiemelt ügyfélkörének megduplázásáról és adózott eredményének harminchárom-szorosára való bővüléséről számolt be negyedéves gyorsjelentésében a Zoom.

A koronavírus-járványból a leg­többet profitáló cégek so­rába emelkedett a Zoom Vi­deo Communications, amelynek

második negyedéves bevételei 663,5 millió dollárra ugrottak – ez 355 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit és 163 millióval a Refinitiv elemzői konszenzusát.

A videokonferencia-szerve­ző vállalkozás profitja eközben 5,5 millióról 185,7 millióra szaladt föl, harmincháromszorosára a bázisidőszak eredményének. Az egy részvényre eső 92 centes kiigazított eredmény a duplája a vártnak.

A pandémiára válaszul távmunkára átálló vállalatok a személyes kapcsolattartás hatékony eszközeként tekintenek a Zoomra, amelynek bevételtermelés szempontjából meghatározó ügyfeleinek száma egy év alatt megduplázódott, s immár 988 cég fizet évi százezer dollárnál is többet a rendszer használatáért. A fizetős ügyfélkör bővülése kulcskérdés a Zoom számára, mivel a videoszobáit ingyenesen használók számának növekedése miatt a zavartalan szolgáltatáshoz szükséges szerverkapacitásokat is folyamatosan bővítenie kell. Ez azonban pénzbe kerül, hiszen a cég saját szerverei már nem bírták a terhelést, így pluszban az Amazontól és az Oracle-től is bérel felhőkapacitásokat. A Zoomnak igyekeznie kell:

az iparágban a Microsoft Teams és a Cisco Systems WeBex nevű szolgáltatása is dinamikusan fejlődik.

Ráadásul az adatvédelemmel és a minőséggel is jócskán akadtak problémáik, a közvetítések szakadozása és a hívatlan vendégek megjelenése is mindennapos volt az év elején, amire válaszul a Zoom a végpontok közötti teljes titkosítás bevezetését ígérte. Ez júliustól már működik, igaz, teljes rendszerszintűen még nem vezették be.

A Zoomnál bizakodással tekintenek a jövőbe, ennek megfelelően az üzleti évre szóló bevételi várakozásaikat az 1,78–1,81 milliárd dolláros sávból a 2,37–2,39 milliárdos sávba helyezték át. A Reutersnak nyilatkozó elemzők szerint még így is konzervatívan közelítik meg a fejlődési lehetőségeiket, mivel a Zoom immár szerves része a háztartások mindennapjainak, legyen szó távmunkáról, távoktatásról vagy egyszerű baráti kapcsolattartásról. Az egykori Cisco-menedzser, Eric Yuan által 2011-ben alapított cég tavaly áprilisban mutatkozott be a Nasdaqon. A 36 dolláron történő tőzsdei bevezetés óta meredeken emelkedik az árfolyama, amely a gyorsjelentést közel 10 százalékos erősödéssel fogadta, és 325 dolláron új csúcsot állított fel. A Zoom piaci értéke ezzel 91,7 milliárd dollárra nőtt. Yuannak 22 százalékos részesedése van a vállalatban.