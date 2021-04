Magyar applikáció forradalmasítja a nyelvtanulást

A Skeebdo egy nyelvtanulási alkalmazás, amely filmekkel és sorozatokkal segíti az angol szókincs fejlesztését. Több mint 200 ezer produkció áll rendelkezésre, ezek összesen 40 000 szót és kifejezést tartalmaznak. A projekt egy éven belül 100 ezer letöltést céloz.

A nyelvtanárok kifejezetten károsnak tartják az idegennyelv-tudásra nézve, hogy a sikerfilmek jelentős részét magyarra fordítják. Sokan úgy vélik, a nyelvtanulás egyik alapja, ha a vizuális alkotásokat eredetiben nézik. Ezen az egyszerű, de jó tanácson alapul a Skeebdo.

Ez az applikáció egy olyan nyelvtanulási alkalmazás, amely filmekkel és sorozatokkal segíti az angol szókincs fejlesztését. A különlegessége pedig az, hogy ezt szinte bármely általunk választott produkció révén megtehetjük. Az app felhasználása révén ugyanis jelenleg több mint 200 ezer filmmel és sorozattal lehet tanulni – ezek összesen 40 ezer egyedi szót és kifejezést tartalmaznak.

A projekt ötletgazdája Faragó Ákos, aki éveken át mobilappok, majd backendek, vagyis a háttérben futó programozási folyamatok fejlesztésével foglalkozott.

Jelenleg ő felel a termékért és a dizájnért. Testvéréhez, Faragó Bálinthoz tartozott a korábbi projektekben a mobil- és weboldalak frontendje – azaz a site-on, applikációban megjelenő információk –, így tökéletesen kiegészítették egymást. Most ő foglalkozik a marketinggel és a weboldal frontendjével. A harmadik alapító tag Rácz Dániel, aki Faragó Bálint volt egyetemi csoporttársa és jó barátja, s ő a Skeebdo vezérigazgatója, aki az üzletfejlesztésért és az angol nyelvű kommunikációért is felel.

Másfél évtizede fogalmazódott meg Faragó Ákosban az applikáció alapja.

Tinédzserként rengeteg külföldi sorozatot nézett. Az azokban elhangzó angol szavakat kiszótárazta magának, és iskolába menet megtanulta: így a sorozatnézés egyben tanulássá vált. Ám az akkori mobiltelefonokon még nem volt megvalósítható az ötlet. Viszont Bálint még a 2010-es évek elején kezdett mobilappok fejlesztésébe, testvére pedig hamarosan követte. Az alkalmazásfejlesztés jól ment, s egyre jobban érdekelte őket a startupvilág. Még 2013-ban, az első termékük kapcsán jött képbe Rácz Dániel, aki ekkor még csak mint finanszírozó vállalt szerepet.

A Skeebdo 2019-ben még webes, nem mobilos alkalmazásként valósult meg.

Rácz ekkor már évek óta tanulásmetodológiával foglalkozott Svájcban, így szakmailag is hozzá tudott járulni a termékhez. A webes applikáció azonban nem hozta a várt eredményt. A csapat nem adta fel: a visszajelzések alapján úgy vélték, nem az alkalmazással, hanem a platformmal van a probléma. A mobilapp fejlesztésének 2020 nyarán fogtak neki, és hosszas tesztelést követően ez év január 26-án piacra is dobták.

Létezett alternatív produktum, áruházunk és bakancslistás alkalmazásunk is, de egyik ötlet sem volt annyira kiforrott, mint a Skeebdo

– emlékezett vissza a kezdetekre Faragó Ákos. Majd hozzátette: minden egyes projektből rengeteget tanultak, látják, milyen hibákat követtek el, s igyekeznek okulni belőlük.

Ez az első termékünk, melynek kapcsán stratégiát építünk, továbbá folyamatosan bővítjük a csapatot. A Design Terminalba is azért jelentkeztünk, hogy kapcsolatba kerüljünk hozzánk hasonló csapatokkal és olyan szakértőkkel, mentorokkal, akik segíteni tudnak. Könyvekből és cikkekből nem lehet startupot építeni

– mondta az alapító.

A csapat októbertől részt vett a Design Terminal három hónapos inkubátorprogramjában, ahol kilenc másik startuppal dolgoztak együtt. A program végén elnyerték „a legtöbbet fejlődő startup” címét is, valamint a Pozi.io által szervezett Restart2020 versenyen is nyertek díjat két kategóriában. Ezen túlmenően a magyar Startup Maffián, egy svájci startup expert panelen és a pesti Corvinuson is prezentáltak.

Jelenleg Androidon és iOS-en összesen már több mint nyolcezer letöltésük van.

Április végére jóval tízezer fölé juthatnak, az év végéig pedig a százezredik letöltést szeretnék elérni. Az előfizetők száma nem publikus, de egyelőre a terveik szerint alakul. A járvány megjelenése óta a nyolc tag kizárólag online tartja a kapcsolatot, hiszen négy különböző országban élnek, ami a működést tekintve nem gond, de a korábban negyedévente összehozott közös sörözések hiányoznak – jegyezte meg Rácz Dániel.

Némi probléma, hogy a pandémiás időszak alatt jelentősen megdrágultak a facebookos és a google-os hirdetések, ráadásul sokkal nehezebb megfelelő eléréseket produkálni, mert ma már az is online hirdet, aki korábban csak offline csatornákon mozgott. A hangsúlyt éppen ezért az organikus terjeszkedésre kell helyezni, továbbá kreatív megoldásokat szükséges találni.

Például sokan tanulnak nyelveket YouTube-videók segítségével, ezért az ott elérhető tartalmakat is tervezik bevonni az alkalmazásba, valamint zeneszámokból és cikkek által is szeretnének tanítani.

Mivel ők összekötik a szórakozást a tanulással, ez hatékonnyá teszi a szavak memorizálását.

Tehát angolról angolra oktatnak, mivel lassabban értünk meg mondatokat és lassabban beszélünk, ha mindig a szavak fordításán gondolkodunk. Ha viszont a jelentésüket tanuljuk meg, akkor egy idő után az adott nyelven fogunk gondolkodni – állítják. (A célközönség így a 16–45 éves korosztály azon tagjai, akik már legalább B1-es szinten vannak. Azaz a kezdő foknál jobban, de a középhaladót még el nem érő szinten ismerik a nyelvet.)

Rövid távon egyelőre saját tőkéből működnek, de a befektetőkeresés terén is tettek lépéseket: több kockázatitőke-befektetőtől kaptak már megkereséseket, többek közt a német APX (Axel Springer Porsche) csapatától. Most elsődlegesen oktatási intézményekkel, nyelviskolákkal, nyelvtanárokkal és telekommunikációs szolgáltatókkal tárgyalnának, de nyitottak egyéb lehetőségekre is.

A kelet-közép-európai régióban gyenge az iskolai nyelvoktatás, viszont a munka, az önfejlesztés (és korábban az utazások) miatt rengetegen tanultak-tanulnak angolul.

A cég webes alkalmazásának a legtöbb felhasználója az e térséghez közeli Törökországból származott, ezért arra a piacra kiemelt figyelmet fordítanak, sőt van is egy török tag a csapatban. Indiát szintén nagyon érdekes piacnak tartják, mert ott szinte mindenki beszél valamilyen szinten angolul. Kérdés, hogy a gyenge fizetési hajlandóságot ellensúlyozzák-e a relatíve alacsony marketingköltségek.

Képbe került még Kína, ahol az emberek globális mércével messze a legtöbb időt töltik a mobiltelefonjuk használatával, s ott nagy az igény az angoltudásra. Ezért is jó, hogy a csapathoz néhány hete csatlakozott brit nyelvtanár a távol-keleti országban él.

Nem tudjuk pontosan, hogyan tanulnak angolul az egyes államokban (főleg Európán kívül), s nem ismerjük jól azt a kört, amelyet a Skeebdóval meg kell majd céloznunk. Persze meghatároztuk a célcsoportunkat, de a gyakorlat tudja csak igazolni az elméletet

– mondta Faragó Bálint.

Nagy kihívás a termék helyi nyelvekre fordítása, valamint a marketingtevékenységek lokalizációja is. Nemcsak egy-egy jó fordítót kell találni, de az adott kultúrának megfelelő üzenetet is. Egy-egy piacon bootstrapos módszerrel, azaz saját pénzből finanszírozva vágnak bele a munkába, mert úgy vélik, hogy jobb feltételekkel kaphatnak majd tőkét, ha előtte bizonyítani tudnak. Viszont a konkurencia óriási, rengeteg nyelvtanulós megoldás van jelenleg.

Mi teljesen egyedi módon tanítunk, mégsem könnyű elérni, hogy ne egy Duolingo-klónt lássanak a Skeebdóban

– mondta a kihívások kapcsán Rácz Dániel.

A teljes cikk megjelent a Figyelő 2021. április 22-i számában.