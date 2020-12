Magyar cég innovációja segíti a nemzetközi sportóriást

Magyar fejlesztésű kasszákkal nyitott novemberben a Decathlon első lettországi üzlete. A világ legnagyobb sportszerforgalmazója korábban ausztriai és a szerbiai indulásában is a Laurel Cégcsoport megoldásaira támaszkodott. A döntést a korábbi jó tapasztalatokkal, a magyar szolgáltató rendszereinek rugalmasságával és a rekordgyorsaságú telepítéssel indokolták.

Gyors ütemben terjeszkedik a Decathlon. A csak Magyarországon 25, a világ 57 országában pedig csaknem 1000 városban 1647 áruházzal rendelkező lánc a világ legnagyobb sportszerforgalmazója. A cég az utóbbi időben Közép- és Kelet-Európában is újabb pozíciókat nyitott, Szerbiában és Lettországban az első, míg Ausztriában már a második üzletét avatta.

A közös vonás, hogy a sportóriás

mindhárom helyszínen egy magyar retail-informatikai szolgáltató, a Laurel kasszarendszerével és önkiszolgáló kasszáival indította útjára az új üzletet.

A modern megoldások iránt elkötelezett csoport többek közt azért választotta partneréül a jelentős regionális piacismerettel, szaktudással rendelkező magyar beszállítót, mert így a folyamatos fejlesztések révén 1-2 év helyett mindössze néhány hónap alatt sikerült adaptálnia az új IT rendszert. Ezen kívül az is megkönnyítette a döntést, hogy a cég kasszarendszerei már integrálva voltak a Decathlon informatikai megoldásaival.

Dudás Áron, a Tízpróba Magyarország Kft. informatikai igazgatója az együttműködésről elmondta, hogy az első lettországi üzlet azért is különleges, mert egy, a szokásostól jelentősen eltérő, önmagában is összetett, hibrid rendszer került kialakításra. Ebben a Decathlon által már használt Laurel rendszer együttműködik egy lokális kasszaszoftverrel.

A cég megoldása az offline értékesítés mellett az online értékesítésben is részt vesz.

A korábbi együttműködés fényében ezt is a Laurel szakembereire bízta a cég, de ők hozták létre a Stadlauban (Ausztria) lévő, szintén új bolt önkiszolgáló pénztárait is, melyek a normál kasszákhoz hasonlóan képesek RFID-t használni. Maga a felhasznált önkiszolgáló kassza is a saját fejlesztésük, és Magyarországon készül, ezt fejlesztették úgy tovább, hogy

a vevőnek már egyáltalán nem kell vonalkódot keresgélni és szkennelni;

elég, ha az árut behelyezi egy RFID “kádba”, és szinte már kapja is a blokkot.

Már induláskor magasnak mondható 30-35 százalékos használati arányt mértünk a bankkártyás önkiszolgáló kasszáknál, de a food szektorban szerzett tapasztalataink szerint ez rövidesen 70-80 százalék fölé is nőhet, különösen most, hogy a fizikai érintkezések csökkentése ennyire fontossá vált. Ezek alapján bizakodva várjuk a további eredményeket a sportszerpiacon is

– tette hozzá Bessenyei István, a Laurel Cégcsoport tulajdonos-ügyvezetője.