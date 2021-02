Magyar-cseh repülőből vásárolt be Vietnám

Tizenkét darabot vásárolt a Vietnámi Védelmi Minisztérium a Tombor András többségi tulajdonában álló AERO Vodochody AEROSPACE repülőgépgyártó L-39NG Trainer modelljéből a cég keddi közleménye szerint. A tavaly ősszel nemzetközi típusbizonyítványt megszerző és az EU és a NATO sztenderdjeinek is megfelelő sugárhajtású gépek 2023 és 2024 között érkeznek meg a vevőhöz.

Mint írták, a modell fejlesztésében stratégiai partnerként közreműködő cseh OMNIPOL és a Vietnámi Védelmi Minisztérium között létrejött szerződés részét képezi 12 darab L-39NG típusú repülőgép,

továbbá kiterjed a pilóták, oktatók, földi kiszolgáló személyzet és szerelők képzésére.

Emellett magában foglalja a repülőgép-pótalkatrészek, a földi képzéshez szükséges felszerelések szállítását, továbbá a logisztikai támogatást és speciális repülőtéri rendszerek kiépítését is.

Az L-39-es modellek népszerűségüket teljesítményüknek, kiváló minőségű kivitelezésüknek, valamint alacsony karbantartási igényüknek köszönhetik. A Vietnámi Légvédelem számára különösen fontos kritérium volt

a zord éghajlati viszonyok között való üzemeltetés képessége a repülőgép vásárlásakor.

Több éves fejlesztés után, az L-39NG 2020. szeptemberében megszerezte a nemzetközi típusbizonyítványt is. A típusbizonyítvány megszerzése igen nagy jelentőségű, hiszen ez tanúsítja, hogy az L-39NG minden biztonsági előírásnak megfelel és a nemzetközi légtérben is üzemeltethető, illetve kereskedelmi forgalomba hozható. A repülőgép megfelel az új, az EU és a NATO védelmi hatóságai által is elismert nemzetközi katonai sztenderdeknek (EMAR 21 és EMACC).

Az új L-39NG sugárhajtású gép kifejlesztése az Aero Vodochody repülőgépgyártó, annak tulajdonosa a Penta Investments és az L-39NG projektben stratégiai partner és társtulajdonos OMNIPOL csoport projektje. Azonban egy 2020. júniusi megállapodás értelmében a cseh AERO Vodochody repülőgépgyártó céget birtokló holding részvényeinek 100 százaléka magyar AERO Investment Partners Zrt. birtokába kerül át. Az AERO Investments Partners Zrt. részvényeinek 51 százlékát Tombor András magyar üzletember tulajdonolja, míg a 49 százalékát a cseh AERO International s.r.o..