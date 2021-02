Még három hónapig élnek a UPC-s e-mail-címek

Három hónappal meghosszabbította a UPC-s webmail elérhetőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a szolgáltatást használó ügyfeleinek, valamint segítséget nyújt az új e-mail-fiókok létrehozásában és az adatmentésben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a média- és hírközlési biztos közbenjárásának köszönhetően.

A cég 2019 nyarán vásárolta fel a UPC Magyarország Kft.-t,

de az e-mail-szolgáltatást jogutódként a jövőben már nem tudja fenntartani, mivel nem jogosult a korábbi, a UPC-hez köthető mailcímek és a levelezőrendszer informatikai hátterének használatára. Mind a Vodafone, mind az NMHH törekszik arra, hogy a szolgáltatás megszűnése minél kevesebb kellemetlenséget jelentsen az előfizetőknek, de sem a hatóságnak, sem a biztosnak nincs lehetősége arra, hogy megakadályozza egy szolgáltatás kivezetését.

Számos panasz érkezett az NMHH-hoz és Kastory Edina hírközlési biztoshoz amiatt, hogy a UPC felvásárlása után a Vodafone 2020 novemberében arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy márciustól megszünteti a UPC webmail- és az ehhez kapcsolódó e-mail-szolgáltatást és webtárhelyet. A panaszosok többek között azt sérelmezték, hogy az átállás komoly nehézséggel jár, hiszen sokan hivatalos elérhetőségként, kapcsolattartói címként használták a levelezési címet, de többen tartottak sokéves levelezésük elvesztésétől, valamint attól, hogy a lementés, migrálás adatvesztéssel, személyes adatok sérelmével járhat. Többen hiányolták az átállással kapcsolatos részletes tájékoztatást is.

Kiborultak a Vodafone ügyfelei a szolgáltatás minősége miatt

Az összeolvadást követően, amikor a járvány miatt a fél ország otthon ragadt, és a home office-ban dolgozók sokszor tapasztalták, hogy akadozik az internetszolgalátás, tulajdonképpen nem is volt különösebb háborgás, mindenki nyugtázta, hogy ez most egy különleges helyzet.

Azonban már akkor is sejteni lehetett, hogy a jelenség több, mint akadozás, az ex UPC-sek valósággal megrohanták a Vodafone közösségi oldalát. Felháborodott olvasói leveleket kapott a VG.hu szerkesztősége is.