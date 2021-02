Megkezdődtek a bértárgyalások a Tescónál

Infláció feletti mértékű béremelés a szakszervezeti cél a 13 ezer főt foglalkoztató Tescónál. Mivel a brit hátterű kiskereskedelmi láncnál az új üzleti év márciusban kezdődik, addigra mindenképp megállapodnának. A Világgazdaság úgy tudja, a jövő héten folytatódnak a kedden kezdődött tárgyalások.

Elkezdődtek az egyeztetések a magyarországi Tesco 2021-es bérfejlesztésének mértékéről a vállalat képviselői és a szakszervezetek között – értesült a Világgazdaság.

Bár az érdekképviseleti vezetőket titoktartási kötelezettség köti, annyit megtudtunk, hogy több fordulós tárgyalássorozatra van kilátás.

Már a jövő héten újból tárgyalóasztalhoz ülnek felek, s a cél az, hogy az idei üzleti év kezdetéig, tehát március 1-ig megállapodás szülessen.

Lapunk úgy tudja, a szakszervezetek alapvető célja, hogy a Tesco dolgozók esetében is infláció feletti mértékben emelkedjenek a bérek, ezáltal legalább a reálértéküket megőrizzék.

A tárgyalásokhoz támpontként szolgálhat, hogy január 25-én megszületett a megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról.

A 4-4 százalékos emeléssel az előbbi 167 400, az utóbbi pedig 219 ezer forintra nő februártól.

Amennyiben a korábbi, hatéves bérmegállapodásban foglaltak szerint az év közben újabb 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, úgy a minimálbér és az áruházláncok esetében irányadó garantált bérminimum is további 1 százalékkal nő, azaz 169, illetve 221,1 ezer forint lesz.

A koronavírus-járvány előtti dinamikus bérnövekedés időszakában az az üzletlánc számított versenyképes munkáltatónak, amely a belépő szinten is legalább 20-30 ezer forinttal többet kínált az áruházi munkakörben, mint a bérminimum.

Most a fő kérdés az, a pandémiával összefüggésben megnövekedett kiadások mellett milyen hatással volt a forgalomra a Covid-válság, azaz, teljesült-e az üzleti terv. Még november végén arról beszélt a Világgazdaságnak Pártos Zsolt, a Tesco magyarországi ügyvezetője, hogy tőzsdén jegyzett az anyacég, így nem bocsátkozna jóslatokba, de mivel az árazásuk versenyképes, széles körben kínálnak releváns alternatívát a bevásárlásra, ezáltal sikeresek lehetnek.

Az üzleti év egészét tekintve sok múlhatott azon, mennyire volt eredményes az őszi időszak, és hogy sikerült az év végi ünnepekre a felkészülés.

Pártos Zsolt azt is elmondta, hogy a létszám a tartósan távollévőkkel és a szakmai gyakorlatosainkkal 13 ezer körül van a Tescónál, de a szezonális hullámok 500-1000 dolgozót is jelenthetnek pluszban, például karácsony előtt.

A munkaszervezést is felülvizsgálták, állítása szerint igyekeztek élhetőbb, rugalmasabb beosztásokat kialakítani, több csoportnak is kedvezményeket adni, köztük a kismamáknak és a nyugdíjasoknak. Az ügyvezető szerint mostanra elég szoros partneri viszony alakult ki a szakszervezetekkel, így a KASZ-szal és a KDFSZ-szel is.

Van egy folyamatos párbeszéd, szoros szakmai kapcsolat. Jobban megismertük egymást, ma már a puszta számháborúnál jóval összetettebbek ezek a tárgyalások, legyen szó akár az üzletek átalakításáról, akár a juttatásokról

– fogalmazott akkor a cég első embere.

Várhatóan rövidesen a Tesco is beszámol a bértárgyalások megkezdéséről.