Megsínylette az átszervezést az Electrolux forgalma

Látható nyomot hagyott az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. pénzügyi eredményein a porszívógyártás és a szabadonálló hűtőgépek gyártásának részbeni kiszervezése. A svéd anyacég a versenyképesség javításának igényével magyarázta a döntést, amely több szakaszos leépítést is magával hozott. Bár a társaság árbevétele az előző évi 203, 64 milliárd forintról 165,03 milliárdra csökkent tavaly, a korábbi 10,45 milliárd forintos veszteség 9,34 milliárdos nyereségbe fordult, köszönhetően annak, hogy

az Electrolux Appliances AB átvállalta a termelés átalakítása által okozott költségeket és veszteségeket.

A vállalat 2019. szeptember 10-én nemcsak a jászberényi átszervezést jelentette be, hanem azt is, hogy fejleszteni kívánja a magyarországi termelőtevékenységét. A csoportszinten 8 milliárd svéd koronás, azaz csaknem 280 milliárd forintos projekt itthon elsősorban a nyíregyházi telephelyet érinti, ahol jelentős beruházásokat terveznek 2025-ig a hűtőgépgyárban. A társaság idén májusi bejelentése szerint el is rajtolt

a projekt, amelynek a középpontjában a termékfejlesztés és az új gyártástechnológia bevezetése áll.

Az éves beszámolóból kiderült, hogy

a hazai Electroluxnál tavaly 5,3 milliárd forint értékű beruházásról döntöttek, s ebből 4,4 milliárdot műszaki berendezésekre fordítottak.

Ugyanakkor a mérleg fordulónapján a befejezetlen beruházások állománya elérte a 2,3 milliárd forintot.

A vállalat készleteinek értéke az egy évvel korábbi 14,5 milliárd forintról alig több mint 6 milliárdra csökkent az elmúlt évben. A saját termelésű készleteknél mintegy 5,8 milliárd forint köthető a porszívógyártás befejezéséhez, míg ehhez a tevékenységhez a vásárolt anyagkészletek csökkenése 2 milliárdos különbözetet magyaráz. A forgalom apadásával összhangban a 42,2 milliárd forintról 33,5 milliárdra estek a követelések is. Ezzel összefüggésben a termelési volumen csökkenésével a szállítóállomány is zuhant, 57,9 milliárd forintról 30,9 milliárdra.

Bár a struktúra változott, az Electroluxnál továbbra is erős láb maradt az export.

A 165 milliárd forint feletti tavalyi árbevételből több mint 120 milliárdot a kivitel adott. Svéd hátterű cégként aligha meglepő, hogy a skandináv országba irányult az értékesítés 34,2 százaléka. A teljes kivitel 83,8 százaléka köthető az EU-hoz, Svédország mellett a német, a holland, a francia és a lengyel piac is meghatározó. Svájccal az élen az eladások 11,8 százaléka nem uniós európai országokba ment, a fennmaradó 4,4 százalékért felelő nem európai piacok közül pedig a Koreai Köztársaság emelkedett ki.