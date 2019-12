Lehőcz Balázs Gábor tölti be tavaly nyár óta a TIGÁZ Zrt. vezérigazgatói posztját, a MET Csoporton belül pedig ő az Eszközdivízió vezetője. A vezető a gázszolgáltatóról, illetve az elmúlt időszakról nyilatkozott a Figyelőnek.

Mennyiben más feladat a MET megnőtt eszközparkját irányítani?

Ebben a pozícióban látszik jól igazán, hogy a MET nem pusztán klasszikus értelemben vett energiavállalatként működik. Abban az értelemben persze igen, hogy ez a szakmánk, látjuk a szektor bővülési, fejlődési irányait, de a megközelítésünk inkább pénzügyi, befektetési banki szemléletű. Szinte minden vezetőnk jellemzően ilyen tapasztalattal is bír. Egy eszközpark esetében pedig már nagyon kell ez a szemlélet: látni kell, hogyan lehet hatékonyan és integráltan üzemeltetni. A Dunamenti Erőmű 2014-es megvásárlása óta véljük úgy, hogy megéri ezzel foglalkozni; akkor mozdult el a MET non-asset based trading cégből az eszközök irányába.

A TIGÁZ mint az egyik legnagyobb hálózattal rendelkező hazai gázszolgáltató vezetése meglehetősen összetett feladat. Mennyiben igényel más vállalatvezetési stílust az irányítás?

Minden akvizíció komoly feladat. A TIGÁZ tavaly nyári megvásárlása óta eltelt másfél év ennek megfelelően nagyon munkásan telt: átalakításokat kell levezényelni, elmagyarázni a középvezetőknek és a csapatnak a mögöttes üzleti logikát, és a tervezett programokon tudatosan végig kell vinni az embereket. Nehéz dolog kirángatni az embereket a komfortzónájukból. A finomhangolás itt sokszor nem elég.

Sikerült-e összefésülni a szervezet működését? Miben lett más a cég az elmúlt egy évben?

Úgy tartja a mondás, hogy mielőtt vágtába csapsz, nézd meg, hogy lovon ülsz-e. Ezért mi is először átvilágítottuk a céget, és összeállítottunk egy intézkedéscsomagot, amelynek az a célja, hogy megtáltosodhasson, azaz hatékonyan és jövedelmezően tudjon működni a vállalat hosszú távon is. Már látszik, hogy egyszerűbb, korszerűbb és naprakészebb lett a működésünk, ezt bátran mondhatom. A munkatársainknál pedig el akarjuk érni, hogy nyitottak legyenek a megújulásra, amihez kultúraváltás szükséges. A kultúraváltás keresztülviteléhez pedig idő és kitartás kell.

Az év melyik eredményére a legbüszkébb?

Arra a három területre, amelyre összpontosítottunk, ott mindenütt sikerült jó eredményeket felmutatni, bár az átalakítással csak jövőre tervezünk végezni. Személyzeti kérdésekben észszerűsítettünk, újrapozicionáltuk a vezetői réteget, új piaci kultúrát hoztunk be és növeltük az egyéni teljesítmény jelentőségét. A műszaki területen a folyamatokat és a struktúrát egyszerűsítettük, a digitalizáció területén pedig magából a munkairányítási rendszerből igyekszünk még jobbat csinálni. Mindezt úgy, hogy a TIGÁZ hagyományosan biztonságos működését nem borítottuk fel.

Hogyan értékeli a 2019-es évet, sikerként gondol vissza rá?

A sikert sokféleképpen lehet megélni. A vállalat működéséért felelős területek átalakítása után mindenesetre jól látszódik a cég pénzügyi mutatóinak elmozdulása a rentabilitás felé.

Nem telt eseménytelenül a MET élete sem az elmúlt napokban. Mi a jelentősége a most bejelentett szingapúri Keppel befektetőcsoport érkezésének?

A két cégcsoport számára ez a partnerség stratégiai platformot jelent, hogy együttes befektetőként léphessünk fel az európai piacon. Mi abban hiszünk, hogy az eszközöket csak integráltan lehet hatékonyan és profitot termelve üzemeltetni. Az értéklánc egésze mentén történő optimalizáció bonyolult tevékenység, amelyben már van tapasztalatunk. Mindez azonban rendkívül tőkeigényes is, ezért volt szükségünk partnerre. Szerencsénk van, mert a Keppel vezetőivel hasonlóan tekintünk az értékláncra, és most már biztosított a tőkefinanszírozás is a további eszközakvizíciókhoz.További előny, hogy ebben a partnerségben rákényszerülünk minden olyan működési sztenderdre, amely akár a MET tőzsdei bevezetéshez is szükseges lehet.