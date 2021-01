Miért érdemes egy vállalkozásnak élnie a székhelyszolgáltatás lehetőségével?

Az üzleti vállalkozások világában egyre gyakrabban találkozni a székhelyszolgáltatások fogalmával. Ez a gyakorlat rengeteget könnyíthet mind az egyéni vállalkozók, mind a cégtulajdonosok életén.

De mit is jelent egész pontosan a székhelyszolgáltatás fogalma és hogyan működik a gyakorlatban?

Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, melyek a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, valamint a székhelyszolgáltatásról tudni érdemes.

Mit értünk pontosan székhely alatt?

Egy Magyarországon tevékenykedő üzleti vállalkozás számára elengedhetetlen, hogy hazai székhellyel rendelkezzen. Ezt jogszabályi kötelezettség írja elő, cégalapítás vagy vállalkozás esetén megkerülhetetlen feltétel. De mit is jelent pontosan a székhely?

A székhely röviden és tömören fogalmazva nem más, mint a cég vagy egyéni vállalkozás bejegyzett irodája. Erre a címre érkeznek a hivatalos levelek, itt őrzik a működés szempontjából fontos iratokat, és erre a címre száll ki a NAV, abban az esetben, ha esetlegesen revízióra van szükség.

Fontos, hogy székhelyként a cég csak olyan ingatlant jogosult megjelölni, amely saját tulajdonát képzi, vagy amelynek használatára megállapodás, például bérleti szerződés vagy székhelyszolgáltatói szerződés szerint jogosult. Ezt a jogosultságát pedig hivatalos papírral igazolni is tudja.

Lehet-e saját otthonunk cégük székhelye?

Habár nincs olyan jogszabály, mely tiltaná, hogy cégünk székhelye saját lakásunk legyen, rengeteg dolog akad azonban, melyek miatt nem célszerű otthonunkat székhelyként megjelölnünk. Egyrészt azért, mert a NAV ilyen esetekben egy ellenőrzés során otthonunkban fogja a szükséges iratokat keresni.

Másrészt azért, mert ilyen esetekben minden nap biztosítani kell az elérhetőséget, a hivatalos leveleket pedig Önnek, vagy meghatalmazottjának kell átvennie, mely egy hosszabb szabadság, betegség vagy egyéb távollét esetén komoly problémát is okozhat. A hivatalos levél átvételének elmulasztása többek közt pénzbírsággal vagy az adószám felfüggesztésével, azaz az üzleti tevékenység megvonásával is járhat.

Arról nem is beszélve, hogy egy végrehajtás esetén a székhelyen található ingóságokat a végrehajtó gond nélkül lefoglalhatja.

Otthonunkat székhelyként bejelenteni tehát sok szempontból kellemetlen és kényelmetlen lehet, még akkor is, ha elsőre úgy tűnhet, hogy ezzel hosszabb távon pénzt spórolhatunk.

Mit jelent a székhelyszolgáltatás?

Sokan, mikor először hallanak a székhelyszolgátatásról, egyfajta bérleti konstrukcióként képzelik el.

Érdemes azonban tudni, hogy ez a megoldás sokkal többet kínál, mint egy egyszerű ingatlant, amit az adott vállalkozás saját székhelyeként használhat.

A székhelyszolgáltatás során a szolgáltató saját, vagy bérelt ingatlanjában engedélyezi, hogy akár az adott cég be legyen jegyezve, tehát ott legyen a székhelye. A szolgáltató cégek ezen kívül a beérkező leveleket is átveszik és kezelik. Tájékoztatják róluk a cégvezetőket, és szkennelve, valamint megegyezés szerintiidőközönként fizikai formában is továbbítják őket.

A székhelyszolgáltatás tehát leginkább olyan, mintha egy központi irodát bérelnénk, egy titkár vagy titkárnő szolgáltatásait is igénybe véve.

A szolgáltatás magába foglalja a

cégtábla kihelyezését,

a székhely befogadó nyilatkozatot,

a profi titkári szolgálatot az esetleges NAV revíziók esetére,

a telefonos és irodai ügyfélszolgálatot, minden hétköznap 8 órában.

Ez a megoldás tehát rengeteg terhet képes levenni a kis- és középvállalkozások, valamint nagyobb cégek vezetőinek válláról. Hiszen egyrészt nem kell saját ingatlannal rendelkezniük ahhoz, hogy székhelyüket megjelölhessék és legálisan működhessenek. Másrészt nincs szükség arra, hogy a cégvezetőket hivatalos ügyekben, esetleges ellenőrzések esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei saját otthonában keressék.

Arról már nem is beszélve, hogy a hivatalos levelek átvétele miatt sem kell aggódni. Nincs több postára szaladgálás egy fárasztó nap után, hiszen a székhelyszolgáltató minden fontos papírt átvesz helyettünk, és garantálja számunkra, hogy azok időben eljussanak hozzánk.

Mik a székhelyszolgáltatás feltételei?

A székhelyszolgáltatás igénybevételét be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, ezt a bejelentést pedig minden esetben a szolgáltatást igénybe vevő félnek kell megtennie. Erre egyéni vállalkozóként a T101E nyomtatvány, cégként pedig a T201T van lehetőségünk.

A bejelentésnek a szolgáltató elnevezése mellett a szolgáltató székhelyét, adószámát, valamint a székhelyszolgáltatási jogviszony kezdeti és befejező időpontját is tartalmaznia kell.