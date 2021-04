Minden eddiginél nagyobb a kereslet a diákmunkára

A nagyon várt kormányzati enyhítés mellett a legnagyobb hazai kuponos kedvezményt nyújtó vásárlási akciósorozat robbantotta fel a diákmunka iránti keresletet. Az alapos felkészülésen és a rugalmasságon túl azonban működő és megnyugtató megoldásra is szükség volt az egy légtérben tartózkodó vásárlókra vonatkozó szabályok betartásához.

Jó ideje készültünk a nyitásra, nem tévesztve szem elől a hagyományosan kiugró forgalmat generáló kuponnapokat sem, így nem ért minket váratlanul, hogy a bejelentést követően szinte azonnal kinyithattak az üzletek

– mondja Komáromi Zsófia, az LPP Hungary Kft. HR vezetője. A szakember elárulta azt is, hogy a gyors reakció érdekében egy este leforgása alatt 150-170 főt kellett mozgósítani. Egy nappal később pedig már 350 emberre volt szükség a vásárlási ünnep miatt beinduló nagyüzemhez, akik közül 40-50 volt a hirtelen beugró diák.

Akik pár nappal korábban még nem tudták, mert nem tudhatták, hogy pontosan mikor kezdenek.

A diákjaink rendkívüli nyitottsággal viszonyultak a bizonytalan helyzethez, hiszen csak előtoborzást végezhettünk, azt kommunikálva, hogy a felkínált lehetőség az újranyitás esetére szól

– fogalmazott Bartkevics Anett, az euDiákok vezetője.

A cég megrendelői az első napra csupán néhány tucatnyi igényt jeleztek, ám ez a szám a következő nap a két és félszeresére, egy nappal később a három és félszeresére, újabb 24 óra elteltével pedig az ötszörösére nőtt.

Bartkevics Anett szerint a mostani pandémiás időszakban mindennél értékesebbé vált a sebesség. Az euDiákok 48 órán belül tudott eleget tenni a hirtelen megsokszorozódó munkaerőigényeknek.

Hasonló rugalmasság jellemezte a megrendelőket is, noha a bejelentés pillanatáig csak készültségben lehettek, semmi biztosat nem tudván a nyitás részleteiről. Komáromi Zsófia is a flexibilitást tekinti a zökkenőmentes nyitás egyik katalizátorának, miközben arra is fel kellett készülniük, hogy – az érvényes szabályoknak megfelelően – limitálják az üzletekben tartózkodó vásárlók számát.

Ezt az LPP Hungary üzleteiben többnyire kölcsönzött diákok végzik, akik közül sokan állandó, visszajáró foglalkoztatottak: bár szerződésben az őket közvetítő euDiákokkal vannak, a kapcsolatot közvetlenül az üzletvezető tartja velük, benne vannak a hivatalos bolti beosztásban, és az sem ritka, hogy a bolti személyzet belső rendezvényein is részt vesznek.

Egy tucatnál is több példa van rá, hogy valaki diákként kezdett nálunk, és miután befejezte a tanulmányait, állományba vettük, majd első eladó, üzletvezető helyettes lett, később pedig az egész boltot rábíztuk, de olyan is akad, aki a látványtervező irányba ment el

– meséli Komáromi Zsófia, aki szerint a munkavállalói utánpótlás egyik releváns csatornája lehet a rátermett diákok foglalkoztatása.

Bartkevics Anett más megrendelőknél is lát hasonló tendenciát.

„Egyre többször tapasztaljuk, hogy az ügyfeleink főállásúként foglalkoztatják tovább a kiközvetített diákok közül a legígéretesebbeket.

Azzal, hogy jártasságot szereznek az adott cég működésében, elsajátítják a vállalati kultúra alapjait, megsokszorozzák a saját értéküket az adott megrendelő szempontjából egy kívülről érkező pályakezdővel szemben” – hangsúlyozza az euDiákok vezetője.