Nehéz, de eredményes évet zárt a Bosch

A beruházások lassultak, de nem álltak le, és a járvány idején is fenn tudtuk tartani a globális ellátási láncainkat, annak köszönhetően, hogy ott gyártunk, ahol a vásárlóink is vannak – mondta a Világgazdaságnak Daniel Korioth, a magyarországi Bosch csoport és az Adria-régió vezetője, aki egyben a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója.

Milyen eredménnyel zárták a tavalyi évet a vállalat magyarországi telehelyei?

A Bosch csoport magyarországi telephelyeit is érintette 2020 második negyedévének gazdasági visszaesése, az év második felében azonban növekedett a megrendelések száma, a vállalat kilenc, a pandémia idején már működő magyarországi telephelye gyorsan reagált a hirtelen megnőtt keresletre.

A Bosch csoport magyarországi tevékenységeiből származó teljes árbevétele 1497 milliárd forintot (4,262 millió eurót) tett ki 2020-ban, ami 2 százalékos növekedés 2019-hez képest. A vállalat konszolidált, a magyar piacra történő, csoporton kívüli értékesítésből származó árbevétele 238 milliárd forint volt, ami 8 százalékos csökkenés az előző évhez viszonyítva.

Hogyan befolyásolta a járvány a dolgozók létszámát és munkáját?

Megelőző intézkedéseket vezettünk be munkatársaink egészségének védelmére, például a kötelező maszkviselést, a másfél méteres távolság megtartását, minden munkanapon elérhető orvosi ellátást, gyakori fertőtlenítést. Saját fejlesztésű diagnosztikai eszközt is felhasználtunk a telephelyekre belépő munkavállalók tesztelésére: a Bosch Vivalytic készülék kevesebb mint 30 perc alatt kimutatja a Covid–19 vírusát, valamint további kilenc légúti betegség kórokozóját is képes azonosítani.

A Bosch ma már több mint 15 500 munkatársat foglalkoztat Magyarországon, körülbelül 250-nel többet, mint egy éve.

Hogyan hatott a járvány a tevékenységükre, a beruházásokra?

Fenn tudtuk tartani a globális ellátási láncainkat a járvány idején is, ami annak is köszönhető, hogy ott gyártunk, ahol a vásárlóink vannak. A magyarországi Bosch is főként regionális ellátási forrásokat használ, így kevésbé sebezhető. A Bosch számos magyar beruházási projektje lelassult a koronavírus-járvány miatt, de egy fejlesztést sem kellett leállítani. Ugyanakkor a 73 milliárd forintnyi (207 millió eurónyi) teljes beruházás 2020-ban 29 százalékkal volt kevesebb, mint az előző évben. A vállalat kutatási és fejlesztési tevékenységre Magyarországon 86 milliárd forintot (244 millió eurót) költött, némileg többet, mint 2019-ben.

Milyen fejlesztéseik vannak folyamatban?

A vállalat több hazai telephelye is gyártási kapacitásának bővítésére, illetve új termékek gyártására készül. Miskolcon a kéziszerszámokat gyártó Robert Bosch Power Tool Kft. új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnokkal bővült, ahol a vezeték nélküli elektromos szerszámokat és a hozzájuk tartozó akkumulátorokat gyártják. A járműipari alkatrészekkel, valamint elektromos hajtásokkal és motorokkal foglalkozó miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2020-ban kezdte meg az elektromos kerékpárok (eBike) hajtóművei negyedik generációjának (Gen4) gyártását.

Idén pedig számos termék esetében a termelés növelésére készül.

A vállalat 2021-ben a felújított gyártócsarnokba költözteti több eBike-gyártósorát, valamint az elektromos hajtáshoz kapcsolódó alkatrészek gyártását. Emellett Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. is megkezdte egy új csarnok építését a haszongépjárművek számára készített kormányrendszerek új termékcsaládjához kapcsoló­dóan. Idén áprilisban újabb beruházással erősítette jelenlétét a vállalat Magyarországon, a Vecsésen tizedik telephelyeként megnyílt regionális szolgáltatóközpontja öt ország munkavállalóinak HR-adminisztrációját látja el és teszi egyszerűbbé innovatív, digitalizált megoldásokkal.

A Robert Bosch Elektronika Kft. hatvani telephelye is új, az elektromobilitás és az önvezetés területéhez kapcsolódó alkatrészek gyártását tervezi.

A vállalat hosszú távú célja, hogy az elektromos járművek vezetéséhez szükséges autóipari elektronikai termékek legnagyobb gyártóközpontjává váljon. A hatvani gyár idén tervezi elindítani helyi 5G-hálózatát, amely a digitális transzformáció újabb, jelentős mérföldkövei előtt nyitja meg az utat. Az egri Automotive Steering Column Kft. kormányoszlopgyártó vállalat 2020-ban új gyártócsarnokkal és raktárbázissal bővült. A magyarországi Bosch csoport kiemelt beruházása, a Robert Bosch Kft. budapesti telephelyének bővítése várhatóan 2022 második negyedévében nyitja meg kapuit. A k+f-központ 90 ezer négyzetméteres tereit és közösségi funkcióit már a világjárvány munka világát is átformáló tapasztalatait felhasználva alakítják ki.

Melyek az idei terveik?

Az elektromobilitás egyre inkább a Bosch alapvető üzletágává válik, a vállalat mobil és helyhez kötött, üzemanyagcellás megoldásokon is dolgozik. A technológia lényege, hogy az üzemanyagcellákban a hidrogén átalakításával elektromos energia jön létre. A vállalat aktív részese a magyarországi hidrogénplatformnak, ezzel alakítója a magyar hidrogénstratégiának is.

A tervek szerint 2021 és 2024 között egymilliárd eurót fektet az üzemanyagcellás technológiába.

Bizakodók vagyunk a magyarországi Bosch csoport idei kilátásaival kapcsolatban, bár nehézséget okozhat a félvezetők iránti nagy piaci kereslet – a csiphiány megoldásában a vállalat egyébként szerepet vállal, hamarosan átadja drezdai csipgyárát. A Bosch kutatás-fejlesztési tevékenysége olyan jövőt formáló technológiákra – elektromobilitás, hidrogén, mesterséges intelligencia – fókuszál, amelyek az új piaci lehetőségek mellett hozzájárulnak a klímavédelmi célok eléréséhez is. Magyarországon is az ipari és az akadé­miai szféra aktív együttműködésére építve képzeli el ezeknek a technológiáknak a fejlesztését, több mint tíz felsőoktatási intézménnyel működik együtt.

A Bosch globális eredményei

A Bosch csoport árbevétele 71,5 milliárd euró volt 2020-ban. Ez a világjárvány következtében 6,4 százalékkal – árfolyamhatások nélkül 4,3 százalékkal – maradt el a megelőző évi árbevételtől. A vállalat 2 milliárd euró üzleti eredményt ért el.