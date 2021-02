Nehéz, de sikeres évet zárt a Mercedes

Új modellek sorozatgyártását és egy új présüzem építését is megkezdte tavaly a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., és vállalta, hogy 2022 végéig mind a 4400 dolgozóját megtartja.

Nem indult zökkenőmentesen az év a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban, január 17-ig termelési szünet volt az üzemben, és a terveknek megfelelően a hét végén újraindították a termelést. Ezt megelőzően a félvezető-komponensek terén tapasztalható beszállítói nehézségek miatt átalakította termelési programját a kecskeméti gyár, és január 20-án éjszakától körülbelül másfél hétre szüneteltette a termelést – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

A vállalat egyébként magyarországi történetének ötödik legmagasabb árbevételét érte el 2019-ben, és a járványhelyzet miatti nehézségek ellenére tavaly is ért el sikereket:

2020-ban indult két plug-in hibrid modell gyártása, bejelentette az első tisztán elektromos modell sorozatgyártásnak kezdetét, sikeres bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel, valamint tavasszal beharangozta egy új présüzem építését egy több mint százmillió eurós beruházás keretében.

A 23 ezer négyzetméteres új présüzem gyakorlatilag a gyár préskapacitásának megduplázását eredményezi.

Nehézséget okozott ugyanakkor, hogy 2020 tavaszán a Mercedes-Benz kecskeméti gyára a járványveszély miatt több területen megszakította a munkát. Egy csaknem egy hónapos szünet után fokozatosan indult újra, augusztustól pedig ismét a megszokott ütemben folyt a termelés.

A társaság a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodás keretében vállalta, hogy

2022 végéig biztosítja a foglalkoztatási szint megtartását, azaz garantálja a jelenlegi foglalkoztatotti létszámot. A gyárban több mint 4400 munkavállaló dolgozik.

Az autókereskedelem a tavalyi év második felére kezdett helyreállni, és világszerte élénkült a kereslet a Mercedes-Benz termékei iránt, ami igaz a kecskeméti gyár produktumaira is, és 2021-ben is telített a termelési naptár. Jelenleg Kecskeméten készül a CLA Coupé, a CLA Shooting Brake a teljes világpiac számára, valamint az A osztály és kompakt modelljei­nek Mercedes-AMG Performance verziói. A kecskeméti gyárban 2020 júliusában sikeresen megkezdődött a CLA Coupé és a CLA Shooting Brake hibrid változatai­nak gyártása is. Az elektromos meghajtású modellek iránti élénk kereslet tartósnak mutatkozik, különösen Európában. A tisztán elektromos és hibrid modellek térnyerésével kapcsolatban a Mercedes-Benz további fontos értékesítési eredményeket vár 2021-re.

A Mercedes-Benz Cars globális gyártási hálózatának rugalmasságát mutatja, hogy a tisztán elektromos hajtású autók gyártásánál az egyes gyártóhelyeken a már meglévő infrastruktúrára támaszkodik. Ezzel megtérülnek a korábbi, a hatékonyságot és a jövőbe mutató, digitális ipar 4.0 megoldásokat célzó befektetések.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában a mindennapokban sikeresen alkalmazzuk az ipar 4.0 hatékonyságot növelő megoldásait, például a Mercedes-Benz Operations 360 nevű digitális folyamatirányítási rendszert, amely egy egész applikációs családot foglal magában, és amelyben az alkalmazások egységes felhasználói felülettel vannak összekötve

– közölte a vállalat.