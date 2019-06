Nem sajnálta a pénzt a tőkeemelésre az AutoWallis

Mintegy 400 millió forinttal emelte meg a tulajdonában lévő Wallis Motor Duna Kft. leányvállalatának tőkéjét az AutoWallis Nyrt. a vállalat növekedési terveinek finanszírozása miatt – közölte a cég a tőzsde honlapján csütörtökön.

Az AutoWallis robusztus növekedést tervez a következő tíz évben, és célja, hogy a kelet-közép-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A tájékoztatás szerint

a tőkeemelés összege 386 millió forint készpénz,

amelyet az AutoWallis Nyrt. a Wallis Motor Duna Kft. részére 30 napon belül bocsát rendelkezésre. A tőkeemelés összegéből 50 millió forint törzstőkébe (ami a jelenlegi 158 730 000 forintról 208 730 000 forintra emelkedik) a fennmaradó 336 millió forint pedig tőketartalékba kerül – írták.

A tőzsde autós vállalata 2024-ig organikus növekedéssel a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) négyszereződésével, valamint az árbevétel duplázódásával számol. A vállalat akvizíciókat is tervez, amelyek tovább javíthatják az eredményt. Az AutoWallis tavasz óta szerepel a BUX és BUMIX indexekben, valamint az FTSE egyes indexeiben is, a társaság papírjait június 25-én kedden vezették be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába.