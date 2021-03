Nemek közti egyenlőség a munkahelyen: jól haladunk, de van hová fejlődni

A technológiai területen dolgozó nők több mint fele (56 százaléka) úgy látja, hogy az elmúlt két évben javult a helyzet a nemek közötti egyenlőség terén a munkahelyükön.

További 70 százalékuk úgy véli, hogy nem a nemüket, hanem a készségeiket és a tapasztalataikat vették figyelembe, amikor első munkakörükre pályáztak az IT vagy a technológia területén. Ez a rövid idő alatt elért fejlődés pozitív lépést jelent afelé, hogy a szektor inkluzívvá váljon. A Kaspersky Hol tartunk most? A technológiai területen dolgozó nők előmenetele című új jelentésének megállapításai azonban arra is rávilágítanak, hogy még mindig van hová fejlődni.

A nemek közötti egyenlőség fogalma nem pusztán az ajtókon belépő fizikai testeket jelenti, hanem az észleléseket, az érzéseket, a sztereotípiákat és a lehetőségeket is magában foglalja. E tekintetben igazán pozitív előrelépésnek fogható fel, hogy a nőknek már több mint kétharmada (69 százaléka) biztosan állítja, hogy a véleményét már a technológiai munkakörben eltöltött legelső naptól kezdve tiszteletben tartják.

Tavaly egyre többen dolgoztak otthonról, és ez is viszonylag pozitív hatással járt:

a nők 46 százaléka úgy gondolja, hogy a távmunkában dolgozó csapatok között javult a helyzet a nemek közötti egyenlőség terén.

A jelentés feltárja, hogy a valódi nemek közötti egyenlőség eléréséig még hosszabb utat kell megtenni, az eredmények részletes ismertetése pedig a keddtől működő dedikált weboldalon érhető el. Annak ellenére, hogy a nemek képviseletének helyzete globális szinten javuló megítélést mutat, a nők több mint egyharmada (38 százaléka) azt állítja, hogy a technológiai szektorban dolgozó nők csekély száma elbizonytalanítja őket azzal kapcsolatban, hogy merjenek-e a szektorban munkát vállalni.

Bár ez a szám viszonylag alacsonynak tűnhet, mégis hangsúlyosan rámutat a fokozatos javulás és a teljes egyenlőség közötti szakadékra.

Ezt az is alátámasztja, hogy a nők 44 százaléka szerint a technológiai szektorban a férfiak előrelépése gyorsabb a nőkénél.

Figyelembe véve, hogy hasonló arány (41 százalék) vélekedik úgy, hogy a nemek egyenlőbb megoszlása elősegítené az egyenlőbb szakmai előmenetelt, ezáltal az említett különbség megszűnését, a jelentés megállapítja, hogy egyelőre még nem teremtődött meg a kapcsolat a képviselet és az általános viselkedésmódok, a lehetőségek és az egyenlőség között.

A kutatás megállapításainak alátámasztását szolgáló online globális kitekintés is arra mutat rá, hogy a különböző régiókban különböző mértékű az előrehaladás:

Európában úgy látszik, hogy a nemek közötti egyensúly valójában romlott az elmúlt két évben; Észak-Amerikában az otthonról való munkavégzés jobb egyensúlyt teremtett a nemek között; Latin-Amerikában az oktatás ösztönzőleg hat a fiatal nők technológiai területeken való elhelyezkedésére; az ázsiai-csendes óceáni térségben pedig az látható, hogy a nők körében a megfélemlítés helyét kezdik átvenni a sikertörténetek.

Ahhoz, hogy a nők világszerte pozitív tapasztalatokat szerezhessenek a szakmai előmenetelük terén, kulcsfontosságú intézkedések és kezdeményezések kellenek a technológiai karrier támogatásához, többek között több mentorálás vagy gyakornoki program, amelyek lehetőségek előtt nyitják meg az ajtót és tapasztalatot nyújtanak. De ahhoz, hogy a nőkben megszilárduljon a hit, hogy

igenis van helyük és sikeresek lehetnek a technológiai szektorban, sokkal korábban kell kezdeni a felkészítést.

„A nemi sztereotípiák kérdésével már jóval azelőtt el kell kezdeni foglalkozni, hogy a nők munkába állnának. Már az iskolában el kell ezt kezdeni, hogy felkeltsük és ösztönözzük az IT és a technológiai területek iránti érdeklődést. A Kasperskynek a világ számos országában vannak iskolásoknak szóló programjai, melyek éppen ezt az érdeklődést kívánják már a korai életkorban felkelteni, illetve betekintést nyújtanak abba, hogy milyen lehet egy technológiai karrier. Egy új irányba mindig az első lépést a legnehezebb megtenni. Támogató környezet hiányában a lányok nehezen találnak rokonlelkeket az online közösségekben vagy a releváns offline eseményeken.

Látniuk kell, hogy az informatikai szakemberek is hétköznapi emberek, akik különféle készségekkel és képességekkel rendelkeznek, és hogy senki számára sem elérhetetlen vágy a technológiai pálya”

– fejtette ki Noushin Shabab, a Kaspersky globális kutató és elemző csapatának szenior biztonsági kutatója.

Megfigyelhető az is, hogy világszerte számos vállalat kvóták bevezetésével kíván egyenlőbb képviseletet biztosítani a nemek a között a munkahelyeken. Az arányok kiegyenlítésén túl ezekkel az intézkedésekkel szeretnék növelni a valószínűségét annak is, hogy a munkahelyen megváltoznak a viselkedések és csökken a szexizmus,

több nő kerül felsővezetői pozícióba, és több olyan példakép születik, aki pozitív karrierélményeket oszthat meg a technológiai pályára készülő fiatal nőkkel.

Nem a kvóták jelentik azonban az egyetlen módot arra, hogy megmaradjon a lendület, és biztosított legyen a nők további előmenetele a technológiai területen.

„Van egy híres mondás, amely szerint „nem lehetsz az, amit nem látsz”. Az elmúlt években egyre jobban felerősödtek azok a hangok, amelyek nagyobb képviseletet szorgalmaztak a nőknek a technológia és az IT területén… Bár a kvótákkal viszonylag gyorsan kezelhető ez a probléma, a technológiai szektor intézményesen nőgyűlölőnek bizonyult, ezért aztán még a kvóták sem elegendőek a nemek közötti egyenlőtlenség kezeléséhez vagy a nők felső vezetői pozícióba kerülésének elősegítéséhez az informatikai szektorban” – mondta Dr. Ronda Zelezny, a Panoply Digital társalapítója és igazgatója, az Ada’s List hálózat tagja.

Hozzátette még: „Mindezek fényében a kvótáknál tovább kell menni. Az első javaslat a „vak” felvételiztetés bevezetése, mert ezzel elősegíthető a személyes előítéletek eltüntetése a tehetségtoborzási folyamatból. Ez a következőket jelenti: az azonosításra alkalmas információk eltávolítása a jelentkezésekből, az álláshirdetések nyelvezetének módosítása, hogy ne legyen bennük nemi elfogultság a férfi jelentkezők javára, valamint az előítéletektől mentes kiválasztás biztosítása sokszínű felvételi bizottságok alkalmazása révén (szemben azzal, amikor csak egy ember felvételiztet);

a felvételiztetőket ki kell képezni arra, hogy tartózkodjanak az előítéletektől a felvételi folyamat során, sőt, végül még a sokszínű csapatok által létrehozott valóban intelligens algoritmusok is segíthetnének a jelöltazonosítási folyamatban”

– fejtette ki Dr. Ronda Zelezny, a Panoply Digital társalapítója és igazgatója.