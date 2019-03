Nyereségesebbek a nők által vezetett vállalkozások

Magyarország az előkelő 12. helyen szerepel a női tulajdonú vagy nők által vezetett vállalkozások arányát tekintve, miközben a Start it @K&H, hazánk vezető nagyvállalati inkubátora szerint ez az aktív részvétel a startupok esetében is megfigyelhető.

A „gyengébbik nem” jelző manapság már nem állja meg a helyét, hiszen a nők munkában betöltött szerepe és a női vállalkozások világszerte fejlődést mutatnak és kiemelkedő sikerek fűződnek hozzájuk.

A női tulajdonú vagy nők által vezetett vállalkozások szempontjából Magyarország az előkelő 12. helyen szerepel a Mastercard Női Vállalkozói Index 57 országot vizsgáló listáján, annak köszönhetően, hogy hazánkban 28,1 százalék ezen cégek aránya.

A Start it @K&H, hazánk vezető nagyvállalati inkubátorának tapasztalatai szerint ugyanakkor a női vállalkozások aktív részvétele a startup közösségben is megfigyelhető, aminek hátterében az állhat, hogy a nők legalább olyan szívesen alapítanak vállalkozást és valósítják meg álmaikat, mint a férfiak.

A helyzet azonban nem ennyire derűs. A Start it @K&H programban jelenleg a világátlagot meghaladva a startupok harmada, 7 csapat rendelkezik női alapítóval, akik közül a Click4Work és az UniPie a mai napon átvehette a „Női startupper különdíj” oklevelet a BVK Be Smart! versenyén. Véleményük szerint azonban vannak még negatív sztereotípiák a női vállalkozókkal szemben, és sok esetben még hazai szinten is plusz akadályokkal kell megküzdeni a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés miatt. Holott

a BCG tavalyi tanulmánya arra mutat rá, hogy a női alapítású vállalkozások kimutathatóan nyereségesebbek az átlagnál.

A SCORE vállalkozói szervezet nemzetközi elemzése szerint pedig a nők például jelentősen nagyobb valószínűséggel alapítanak vállalkozást a szolgáltató, egészségügyi és oktatási szektorban, mint a férfiak. Jó példa erre Apró Anna, a Cápák között üzleti show egyik befektetője, az Oxo Holding befektetői csoport egyetlen női tagja, akinek specialitása az üzletfejlesztés, szívügye azonban az egészségügy. Anna nem tesz különbséget nő és férfi között, véleménye szerint, ami egy jó vállalkozóhoz kell, az ugyanúgy meglehet egy nőben, mint egy férfiban.

Hátrányból előnyt kovácsolni

Mivel általánosságban a nők jobban tudnak kommunikálni-tárgyalni, kreatívak és empatikusak, egy startup működtetése során kiválóan tudják tehetségüket és képességeiket kamatoztatni. Ez pedig nagy előnyt jelenthet a mai világban, ahol a folyamatos üzleti és fogyasztói kommunikáció, az online jelenlét, a vizuális megjelenés és a kreatív tartalmak jelentősen hozzájárulnak egy cég sikerességéhez. A startupok esetében pedig ez fokozottan igaz, hiszen náluk jellemzően jóval rövidebb idő telik el az ötlettől a piacra lépésig.