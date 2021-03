Online lesz a Dunaferr pótközgyűlése

Nyolc nap múlva lesz az ISD Dunaferr Zrt. eredetileg péntekre összehívott, majd csütörtökre előrehozott rendkívüli közgyűlése

– közölte a Világgazdasággal Mikó István, a tulajdonosok képviselője. Az új időpontot az magyarázza, hogy mivel a társaság vezetése olyan katasztrófavédelmi bejárást szervezett az épületek és a parkolók lezárásával, a rendőrség jelentlétével, amely miatt holnap nem lehetett volna megtartani a közgyűlést. Ezért azt az érintettek mára előrehozták, de hiába: zárt kapukat találtak.

Az esetre reagálva a Székesfehérvári Törvényszék hivatalból összehívta a rendkívüli közgyűlést, amelyet a gyár előtti parkolónál meg is tartottak, de csak az említett, új időpontról határoztak. Az új rendkívüli közgyűlést a járványhelyzetre való tekintettel nem kötelező a székhelyen megtartani, azt már online tartják.

Mint a Világgazdaság csütörtöki száma beszámolt,

a Dunaferr tulajdonosa azért hívott össze rendkívüli közgyűlést, mert a tavaly szeptember 30-án lejárt megbízatású vezetők helyett új igazgatóságot és új felügyelőbizottságot kíván választani. (A vasmű közvetlen tulajdosa, a Steelhold Ltd., amelynek többsége az orosz Vnyesekonombanké.)

Lapunk arról is írt a dunaújvárosi önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint, hogy továbbra is folynak tárgyalások egy új befektető bevonásáról, amely biztosítaná a Dunaferr további, stabil működését. Ezzel kapcsolatban Mikó István most leszögezte: a tulajdonosok nem kívánják eladni a társaságot.