Rasszista botrányba keveredett a Gucci

A Gucci luxus divatmárka visszavonta az egyik gyapjú pulóverét, miután többen is sértőnek nevezték a nyakának a kialakítását, mert az szerintük a blackface-re emlékeztet – írta a BBC. A ruhadarab a divatház 2018-as őszi-téli kollekciójából származik, melyet 690 fontért (több mint 250 ezer forintért) lehetett megvásárolni.

A közösségi oldalakon gyorsan elterjedtek azok a képek, melyek a pulóver sztereotip mivoltát akarták bizonyítani.



Az olasz divatház közleményt adott ki, amelyben elnézést kértek, ha bárkit megbántottak volna a ruhadarabbal, egyúttal jelezték, hogy kivonják a forgalomból a terméket. Azt írták,

Gucci deeply apologizes for the offense caused by the wool balaclava jumper.

We consider diversity to be a fundamental value to be fully upheld, respected, and at the forefront of every decision we make.

Full statement below. pic.twitter.com/P2iXL9uOhs

— gucci (@gucci) February 7, 2019