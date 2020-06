Rasszistának bélyegezték, ezért megváltoztatják az Uncle Ben's márkát

Az Uncle Ben’s lecseréli a termékeinek a csomagolását és nevét – írja a The Guardian. Uncle Ben (Ben bácsi) egy fiktív karakter, akit először 1946-ban említettek, mint texasi afroamerikai rizstermesztő megtestesítője. Ezt a képet és nevet azóta is használja a rizst és konzervet gyártó Uncle Ben’s.

A cég anyavállalata, a Mars Food bejelentette, hogy azonban a több évtizede használt nevet és a csomagolást is megváltoztatják.

Az anyavállalat közlése szerint az Uncle Bent egy sokak által kedvelt chicagói szakács és pincéről mintázták.

A Mars Food ugyanakkor azt is közölte, hogy a karakter használata jelenleg már nem vállalható, ezért a márkát átalakítják, miután George Floyd halálát követően többen is rasszistának nevezték a terméket. A cég szerint a termék megváltoztatásának minden lehetőségét megvizsgálják, amely új nevet is tartalmazhat.

Még nem tudjuk, hogy mik lesznek a pontos változtatások vagy mikorra lesz az időzítés, de fejleszteni fogjuk az Uncle Ben márka identitását

– közölte a cég.