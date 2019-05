A Google és a Huawei is megszólalt Android-ügyben

A Google a felhasználók körében felmerült kétségek tisztázására kiadott Twitter üzenetében leszögezi, hogy az amerikai kormányzati intézkedések maximális betartása mellett,

a Google Play Android alkalmazásletöltési szolgáltatás, valamint a Google Play Protect biztonsági szolgáltatás továbbra is a Huawei készülékek rendelkezésére áll.

For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) 2019. május 20.