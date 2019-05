Rekorderedménnyel zárt a Poli-Farbe

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. a 2018-as üzleti évet 12,55 milliárd forint nettó árbevétellel zárta, ami csaknem 14 százalékos növekedés a 2017-ben elért 11,050 milliárd forinthoz képest, és jelentős emelkedés 2016-hoz viszonyítva, amikor a vállalat 10,232 milliárd forintos árbevétellel zárt – mondta Szabó Antal, a festékgyártó társaság ügyvezető igazgatója kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Szabó Antal kiemelte, a Poli-Farbe a piaci pozícióinak, exporttevékenységének erősítése érdekében 2019 februárjában együttműködési megállapodást kötött az FFiL Sniezka SA lengyel festék- és lakkgyártó vállalattal. A megállapodás részeként a Poli-Farbe üzletrészeinek 80 százaléka a Sniezkához került, 20 százaléka tartósan a jelenlegi magyar tulajdonosok kezében maradt.

Piotr Mikrut, az FFiL Sniezka SA ügyvezető igazgatója megjegyezte, a Poli-Farbe, mint a cég neve, mint márkanév a továbbiakban is megmarad. A Poli-Farbe ügyvezetői igazgatói posztját a jövőben is Szabó Antal tölti be, valamint továbbra is üzemelni fog a magyar festékgyártó bócsai gyára, illetve a vállalat itt található kutatás és fejlesztési részlege is.