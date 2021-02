Százmillió forintot kerestek tavaly a Qjob felhasználói

A Qjob indulását majdnem annyira segítette, mint gátolta a járványhelyzet, a munkaerőpiac ugyanis olyan hirtelen alakult át tavasszal, amire nem lehetett előre felkészülni. Az online jelenlét erősödése azonban jó lehetőségeket is teremtett a platformnak.

A Qjob szakemberkereső plat­formot 2019-ben kezdték fejleszteni az alapítói, ám mire 2020 februárjában elindult, néhány héten belül feje tetejére állt a világ, a munkaerőpiacot és a fogyasztást sem kímélte a járvány. A megváltozott helyzet a platform indulását is megnehezítette, bezárkóztak az emberek, bizonyos szolgáltatások igénybevételét elnapolták a bizonytalanság miatt. Ezzel egy időben azonban hozzászoktak ahhoz is, hogy ha bármilyen problémára keresik a megoldást, először az online térben tájékozódnak. Nem volt ez másként a szakemberkeresésnél sem, sok felhasználó regisztrált a Qjobra, hogy ott találjon megoldást a felmerülő problémájára.A platformon ugyanis nem a munkaerő megtalálása a cél, hanem egy alkalmi vagy időszaki szolgáltatás kérése.

A megváltozott online fogyasztási szokások mellett az emberek szabadidejében és sokaknak a foglalkoztatásában is változás történt.

Bővült az elérhető szakemberek köre, vannak, akiknek a home office miatt egyéb munkára fordítható pluszidejük lett, vannak, olyanok, akik elveszítették az állásukat, és egy másik munkahely felkutatása helyett inkább egyszeri megbízásokat vállalnak

– mondta a Világgazdaságnak Kaszó Róbert, a startup egyik alapítója. Hozzátette,

nem egészen egy év alatt húszezren regisztráltak az oldalra, a szakemberek összesen százmillió forintot kerestek a platformon keresztül talált feladataik elvégzésével.

A meghirdetett feladatokra licitálhatnak a szakemberek, drágább vagy olcsóbb ajánlatot is tehetnek, a végén minden esetben a megbízó választ. Ebben segít a sok visszajelzés is, ugyanis a korábbi megbízók értékelhetik a szakembereket.

A legtöbben háztartási gépek szereléséhez, kisebb építési munkálatokhoz, valamint szabadúszó szellemi munkákhoz – mint fordítás, honlapkészítés, marketinggel kapcsolatos feladatok – kerestek szakembereket. A Qjobon keresztül munkát keresőknél pedig a takarítók képviseltek kimagasló arányt a tavasz és a nyár folyamán, de sok fotós is regisztrált.

A platform a nemzetközi tapasztalatokra alapozva nem alkalmaz jutalékos rendszert, a díjmentes regisztráció után viszont csak akkor tud egy-egy megbízásra ajánlatot tenni a szakember, ha előfizet. A startup alapítóinak számítása szerint tízmillió forint alatti árbevételt értek el tavaly, de a szeptemberig tartó tesztidőszakban teljesen díjmentesen lehetett használni az oldalt, csak az utolsó negyedévben kezdtek pénzt kérni a szolgáltatásért.

A Qjob a harmadik helyen áll a magyar piacon,

az idei cél, hogy piacvezető pozíciót szerezzen magának.

Ez azért fontos mozzanat az alapítók számára, hogy erősebb pozícióból indíthassanak a befektetői tárgyalások alkalmával, ugyanis 2022-ben már az első körös befektetést is szeretnék meglépni – addig azonban kizárólag saját tőkéből működtetik az oldalt. A nemzetközi nyitás már folyamatban van, hamarosan elérhető lesz a Qjob a bolgár piacon is, Horvát- és Lengyelországból is nagy az érdeklődés.

A nyitást partnerek által szeretnénk megvalósítani, nem fogjuk Budapestről irányítani a külpiacokat, hanem a projekt iránt elköteleződött helyi vállalkozókkal alakítunk ki partnerséget részesedésért cserébe

– emelte ki Kaszó Róbert. Hozzátette, a növekedéssel a szervezetet is szeretnék majd bővíteni, jelenleg ötfős a csapat, a két alapító mellett két IT- és egy marketingszakember dolgozik a Qjob sikeréért.