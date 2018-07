Szondázza vevőit a Liegl & Dachser

Ettől az évtől már hasznot remél az ország egyik vezető logisztikai társasága, a Liegl & Dachser Logisztikai Kft. azon beruházásoktól, amelyek kiadásai rontották a tavalyi eredményét. A Világgazdaságnak a cég új ügyvezető igazgatója, Roman Stolicny nyilatkozott.

Kissé romlott tavaly a Liegl & Dachser Logisztikai Kft. gazdasági teljesítménye. Miért?

Nagyon pozitív évet zártunk. Az árbevételünk és az eredményünk kismértékű csökkenését egyrészt egy nagyobb szervezeti változás okozta: az egyre növekedő Liegl & Dachser Logisztikai Kft.-ből kivált a légi és tengeri szállítmányozási üzletágunk, amely Liegl & Dachser ASL Hungary Kft. néven működik tovább. A közúti szállítmányozás, amely az európai logisztikai (European Logistics) és az élelmiszer-logisztikai (Food Logistics) ágakat fogja össze, a Liegl & Dachser Logisztikai Kft.-nél maradt. Tavalyelőtt még mindhárom tevékenység teljesítménye egyazon céghez tartozott. Eredményünket a magas költségek is csökkentették: elindult 2016-ban, és tavaly zárult le egy hatalmas beruházásunk, amelynek során a bérelt területen működő biatorbágyi élelmiszer-logisztikai egységünket átköltöztettük a budapesti Jászberényi úton lévő raktárépületbe, melyet átalakítottunk a Dachser-standardoknak megfelelően. Ezzel közelebb kerültünk az ügyfeleinkhez. Tavaly újraterveztük a raktárak arculatát, műszaki fejlesztéseket hajtottunk végre, felújítások is voltak. Mindez sok pénzbe került, de közelebb kerültünk az új üzleti modellünk megvalósításához. Intézkedéseinknek ettől az évtől már a hasznát látjuk.

Milyen pénzügyi mutatókra számítanak az idén?

Az első öt hónap adatai alapján az első fél évre 5-7 százalékos árbevétel-növekedést várunk. Vidéki egységeinknél, így Kecskeméten, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen és Pécsett a bővülés két számjegyű is lehet. A dinamikusan növekedő vidéki bázisaink azért is kapnak külön figyelmet, mert Magyarország nemcsak mezőgazdasági, hanem ipari ország is, Kecskeméten például új beruházások várhatók. Az élelmiszeriparból érkező megbízásokat a pilisvörösvári központtal Budapestről végezzük.

Milyennek érzi a Liegl & Dachser hazai versenypozícióit?

Attól függően, hogy mit vizsgálunk – árbevételt, nyereséget, továbbított mennyiséget, raktárkapacitást –, más-más helyen állunk, de jellemzően minden területen benne vagyunk az első háromban. Hivatalos statisztika nincs, de mivel németországi anyacégünk, a Dachser piacvezető Európában, néhány éven belül mi is megostromoljuk az első helyet Magyarországon.

Magyarországon jellemzően milyen árufajtákat szállítanak?

Az egyik fő profilunk az említett élelmiszer-logisztika. Ezt külön üzletágban, a veszélyes árukétól és az ipari termékektől elkülönítve kezeljük és működtetjük debreceni, szegedi és miskolci telephelyeinken, mert az élelmiszerek tárolására és szállítására nagyon szigorú előírások vonatkoznak, betartásuknak pedig meg kell jelenniük az elszámolásokban és a nyilvántartásokban is. A másik fő terület az ipari termékeké, ezek szállításával kecskeméti, zalaegerszegi, tiszaújvárosi és pécsi egységeink foglalkoznak. Főként elektronikai termékekről, nyugat-európai végszerelésre kiküldött jármű-alkatrészekről van szó. Utóbbiak mennyisége azért is tetemes, mert a nyugati gyártók nagyon elégedettek az igen jó minőségű magyarországi munkavégzéssel. Szállítunk tiszaújvárosi vegyipari termékeket is. Adminisztratív szempontból persze érvényesülnek az üzletágak közötti szinergiák, csak a működésük van szigorúan különválasztva. A veszélyes áruk raktára Pilisvörösváron van, a létesítmény természetesen rendelkezik azokkal a tanúsítványokkal, amelyek szükségesek az ilyen termékek tárolásához.

Melyek ezek a veszélyes áruk?

Ide tartoznak például a kozmetikumok és borotválkozószerek mint vegyipari termékek, nálunk van a cég globális elosztó­központja is ezekből a termékekből. Vannak itt továbbá mezőgazdasági kemikáliák, például növényvédő szerek vagy műtrágyák, de festékek és mosószerek is. Gyakorlatilag bármi, ami a gazdaboltokban is megtalálható.

Munkája során támaszkodik a társaság a kombinált fuvarozásra?

Az európai logisztikai üzletágunk kizárólag közúton szállít. Számos felmérést végeztünk a kombinált fuvarozásra is, de arra jutottunk, hogy igencsak költségérzékeny megoldás lenne, ha a vasúti áruszállítás bevonásával akarnánk fenntartani szolgáltatásunk rugalmasságát. Az észszerűsítésnek inkább azt az útját választottuk, hogy a pilisvörösvári bázisunkat árubegyűjtő és elosztó központtá fejlesztettük. Kamionjaink így nem róják az utakat szerte az országban, hanem az itt összeállított szállítmányokkal indulnak útnak. Tizenhárom nemzetközi gyűjtőforgalmi járatunk van naponta, ezek német, szlovák, cseh és román exportjáratok, továbbá szezontól függően hét-tíz belföldi gyűjtőjáratunk közlekedik Pilisvörösvár és a vidéki telephelyek között. Ezzel az észszerűsítéssel csökken a szén-dioxid-kibocsátásunk is. A légi és vízi szállításban viszont együttműködünk a partner hajózási és repülőtársaságokkal, igyekszünk racionalizálni az útvonalat, és részt veszünk partnereink szén-dioxid-kibocsátást csökkentő programjaiban.

Roman Stolicny Roman Stolicny a közelmúltban vette át az ország egyik vezető logisztikai szolgáltatója, a Liegl & Dachser irányítását, de ő irányítja a Dachser Slovakiát is, amelynek igazgatótanácsi tagja. A szakember a Liegl & Dachser stratégiai fejlesztéséért ugyancsak felel. Roman Stolicny több mint húsz éve tevékenykedik a logisztikában: pályáját a svájci-szlovák Tatra Air légitársaságnál kezdte, majd 1995 és 2004 között ügyvezetője volt a Lindbergh Air Freight cégnek, amely 2004-ben vált a nemzetközi Dachser részévé. | VG

A teljes interjú a Világgazdaság keddi számában olvasható