Több mint 160 ezer autó készült tavaly Kecskeméten

Több mint 160 ezer autó készült tavaly a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban, amely 3,4 milliárd euró nettó árbevételt generált – jelentette be Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, 2019-ben ugyan

3,7 milliárdos bevételt tudott produkálni a gyár 190 ezer jármű gyártásával,

de figyelembe véve azt, hogy 2020-ban több hétig le kellett állítani a termelést a járvány miatt, kimondottan sikeresnek értékeli az elmúlt üzleti évet.

A tavalyi eredmények között megemlített, hogy

2020 márciusában bejelentette a vállalat, hogy több mint 100 millió eurós beruházással egy új présüzemet épít, és várhatóan jövőre el is indul a gyár.

Szintén nagy előrelépésnek tekinti, hogy megindult Kecskeméten a hibridmodellek gyártása, és energiahatékonyság terén is nagy eredményeket ért el. Emlékeztetett, hogy a szakszervezetekkel tavaly tavasszal megállapodtak arról, hogy a világjárvány miatt nem lesznek elbocsátások, illetve decemberben kétéves bérmegállapodást is aláírtak, amely a magasabb bérek mellett garantálja a foglalkoztatási szint megtartását 2022-ig. Illetve idén létszámbővítést is terveznek a gyárban.

A Mercedes-Benz Hungária Kft., a Mercedes-Benz és smart márkák magyarországi képviselete 119,8 milliárd forint nettó árbevétellel zárta a 2020-as évet, amely a 2019-es évhez képest közel 6 százalékos növekedést jelent. A személyautó üzletág a tavalyi évet 4501 jármű regisztrációval zárta, ezzel szinte ugyanolyan eredményt ért el, mint 2019-ben.

Mindig örömünkre szolgál azokról a Mercedes-Benz modellekről beszélni, amelyek kecskeméti gyárunkban készültek: tavaly 993 darab A-osztály, CLA és CLA Shooting Brake modellt regisztráltunk, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon értékesített Mercedes-Benz gépjárművek közel negyede Magyarországon is készült

– mondta Reinhard Münster, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

2020-ban a Mercedes-Benz kishaszonjármű üzletága kényszerűen követte a csökkenő világpiaci trendet, azonban sikerült megtartania piaci részesedését. A gazdasági visszaesés ellenére a Sprinter modellek eladása 13 százalékkal nőtt.