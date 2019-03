Több tízmilliót zuhant Trump kedvenc játékszerének az értéke

A Twitter a közösségi média egyik formabontó platformja, amely mikroblog-szolgáltatóként csakis a tömör (most már maximum 280 karakter hosszúságú, korábban 140 volt) szövegek megosztására jött létre tizenhárom évvel ezelőtt.

Az oldal az Odeo nevű podcasting cégen belül egy kutatási és fejlesztési projektként indult el, melyet Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone és Evan Williams alapított 2006 márciusában, később a szolgáltatás ugyanebben az év júliusában már debütálhatott is.

Az első rövid üzenetet („tweetet”) Jack Dorsey küldte ki, akkor még „twttr-ként” nevezett mikroblogon: „just setting up my twttr”.

A név jelentése madárcsicsergés vagy egymást követő gyors hangok. Jack Dorsey, a cég alapítója és vezérigazgatója szerint tökéletesen leírja projektjük célját.

A hashtagek (#) használata a Twitteren terjedt el 2007-ben: először Chris Messina egykori Google fejlesztő, valamint a Google+ designere biggyesztett először egy Twitter-üzenet elé, amely mára nélkülözhetetlenné vált a közösségi platformokon való keresésekben. A hashtag szó egyébként 2010-ben, vagyis három évvel az első használata után került be az oxfordi szótárba, a Scrabble szótárba pedig 2014-ben.

A legelső Twitter-forradalomként 2009. április 7-ét tartják számon:

mivel a kormányzatot választási csalással gyanúsították. Az eseményekről a Twitteren részletesen, percről percre frissülő információkkal értesítették az embereket, például a #moldova, #chisinau, #pman hashtagekkel (a főváros főterének Piaţa Marii Adunări Naţionale a neve).

Ugyanebben az évben Mahmúd Ahmadinezsád Irán elnökét választási csalás útján újra megválasztották, ami miatt utcai megmozdulások törtek ki, melyeknek koordinálásában és az információk gyorsabb terjesztésében a Twitternek is fontos szerepe volt. Bár többen úgy tartják, messze nem volt akkora szerepe az események alakításában: a United States Institute of Peace intézmény tanulmánya szerint a közösségi oldalak inkább a konfliktusos zónákon kívül terjesztették hatásosabban az információkat, mint ahol forrongások voltak.

Bő egy évvel később 2010. júliusában Tunéziából erőszakos tüntetéssorozat indult el, amely egész Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is utcai megmozdulásokat gerjesztettet a hatalommal szemben, és valóban a nemzetközi hírcsatornák informálásában nagy segítség volt a Twitteren zajló kommunikáció.

Mára a közösségi oldal első számú információs felületeként is funkcionál, ahol rövidebb videók, fotók azonnali megosztására is alkalmasak – a legnagyobb híroldalak percről perce való tudósításaikban szinte elképzelhetetlen, hogy a Twitterről ne osszanak meg friss információkat egy-egy rendkívüli történésről.

Dorsey ezért is mondhatta korábban, hogy

A Twitter ügyvezető igazgatója szerint mára az oldaluk lett az elsődleges információforrás, amely a hírekről és a felhasználók közötti információk cseréjéről is szól.

Donald Trump amerikai elnök 2012 óta használja a Twittert – még jóval a politikai pályája előtt elkezdte –, a közösségi oldalról korábban úgy nyilatkozott, hogy

I love Twitter…. it's like owning your own newspaper— without the losses.

