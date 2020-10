Tőkéhez jutott a BitNinja

Két és fél millió dolláros befektetési kört zárt az amerikai bejegyzésű, debreceni központú BitNinja, amely szervervédelmi megoldásaival kíván jelentős szereplővé válni a globális kiberbiztonsági piacon.

Összesen 2,5 millió dolláros kockázatitőke-befektetéshez jutott a BitNinja: a tőkeemelés vezető befektetője a scale-up társaságok finanszírozására specializálódott Lead Ventures – jelentette be a társaság.

A BitNinja honlap tárhely üzemeltetőknek fejleszt kibervédelmi megoldásokat.

Rendszere felismeri, szűri és elhárítja a támadásokat, amelyekről információkat is gyűjt.

Ezen információk birtokában aztán automatikusan továbbfejleszti saját magát, így minél több a felhasználó, minél több az elhárított támadás, annál hatékonyabb védelmet biztosít.

A módszer olyan sikeresnek bizonyult a világpiacon, hogy a BitNinja ügyfelei között már több elismert globális honlapszerver üzemeltető társaság is van, mint például a Dreamscape, a Fastcomet, vagy a Hostinger. A cég dinamikusan növekvő árbevételének döntő része már most is az Egyesült Államokból származik

Egy izgalmas, magyar vállalkozói sikertörténetről van szó, amely azonnal elnyerte a tetszésünket. Emiatt több más befektetővel együtt úgy döntöttünk, hogy összesen 2,5 millió dollárral támogatjuk a BitNinja további fejlődését.

A tőkeinjekció oroszlánrészét, 1,5 millió dollárt, mi adjuk. 3-5 éves időtartamra tervezünk. Közös célunk, hogy ezen időszak végére egy tengerentúli befektető számára is vonzó célpont legyen a BitNinja” – mondta Haszonics Balázs, a Lead Ventures pénzügyi igazgatója.

„A BitNinja, amelyet 2015-ben alapítottunk, az USA-ban van bejegyezve, de központja Magyarországon, Debrecenben működik. Azért döntöttünk az amerikai cégalapítás mellett, mert ebben az üzletágban Európa mellett Észak-Amerikában vannak a legjelentősebb szolgáltatók a világon.

Fő piacunknak ma is az Egyesült Államok számít.

Korábban különböző befektetőktől már kaptunk félmillió dollárt,

aminek köszönhetően az elmúlt másfél évben közel megkétszereztük az évente megújított előfizetésekből származó árbevételünket.

A mostani, második körös tőkeemelés segítségével szeretnénk termékértékesítési tevékenységünket erősíteni, a jelenleg 37 fős alkalmazotti létszámot jelentősen megemelni.

Ezen felül piacra lépnénk új termékünkkel, egy honlapvédelmi megoldással is, amely iránt már most jelentős piaci érdeklődés mutatkozik” – mondta Egri Zsolt, a BitNinja vezérigazgatója.