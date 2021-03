Tűz ütött ki a Tesla fremonti autógyárában

A tűzoltóság helyi idő szerint csütörtökön délután kapta a riasztást, amely szerint a kaliforniai Fremontban található Tesla-gyárt területén egy építés alatt álló ingatlan lángra kapott – számolt be róla a Bloomberg.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV

— KTVU (@KTVU) March 12, 2021