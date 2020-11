Új jutalomprogrammal rukkolt elő az Amazon

Az Amazon bejelentette, hogy egy új jutalomprogramot dolgozott ki és vezetett be a Flex szolgáltatásban résztvevő sofőrjeinek – írja a The Verge. Bár a vállalat szóvivője elmondta, hogy a Flex Rewards jelenleg még a kezdeti szakaszban van, de az Egyesült Államokban dolgozó összes sofőrjük számára bevezetésre kerül. A program a műszakbeosztások rugalmasabbá tétele mellett hitelkártyát, készpénz-visszatérítési lehetőséget, egyéb kedvezményeket és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat is tartalmaz.

Az Amazon Flex 2015-ban indult, és az Amerikai Egyesült Államok több mint 50 nagyvárosában elérhető.

A szolgáltatás a szabadúszó járművezetőknek nyújt lehetőséget arra, hogy bejelentkezzenek tetszőleges számú műszakba az Amazon és a Whole Foods megrendeléseinek házhoz szállítására. Az új jutalmazási program arra ösztönözheti a szabadúszó, vagy épp kereslet-kiegészítésre vágyó sofőröket, hogy több munkát vállaljnak az Amazonnál ahelyett, hogy megosztanák erőforrásaikat például az Uberrel vagy az Instacarttal, akik bizonyos szegmensekben a cég versenytársainak számítanak.

A Flex Rewards program egyik legnépszerűbb eleme a preferált ütemezés funkció, ami a műszakokhoz és az időbeosztáshoz való könnyebb hozzáférést biztosítja a sofőröknek. Korábban ugyanis sokan panaszkodtak arra, hogy egyesek program-botokat használtak, hogy ennek segítségével befoglalhassák a számukra előnyösebb munkákat, ahogy azt sem tartották felhasználó-barát megoldásnak, hogy sokszor a sofőröknek nagyon kevés idő állt rendelkezésükre, előfordult, hogy csak másodperceik voltak egy-egy megbízás elfogadására. Az új jutalmazási program ezeket mind orvosolja. A magasabb szinten állóknak több időt, közel 30 percet biztosít a számukra fenntartott műszakok elfogadásához. Ráadásul a járművezetők előre regisztrálhatják az általuk preferált napokat, időpontokat, és szállítási állomásokat egyaránt.

A jutalmazási program a gyűjtött pontokra épül, amiket a sofőrök a teljesített szállítások és a műszakok száma alapján szereznek, de olyan mutatók is számítanak, mint például a szállítások időben történő teljesítése. Bár a járművezetők pontjai a három hónapos kereseti periódusok végén nullázódnak, a megszerzett jutalmak és kedvezmények a következő negyedévben is érvényesek lesznek.

A másik fontos elem a hitelkártya, és a készpénz-visszatérítés.

A sofőrök az üzemanyag-vásárlás után 6 százalékot, az Amazontól rendelt termékek esetében 2 százalékot, minden már kiadás esetében pedig 1 százalékot igényelhetnek vissza hitelkártyájukra.

A hitelkártyát és annak számláját a szintén amerikai Green Dot bank biztosítja, melynek alkalmazásán keresztül a tranzakciók kezelése és nyomon követése is egyszerűen kivitelezhető.

Az Amazon honlapja szerint a Flex Rewards programhoz nincs szükség külön regisztrációra. Az Amazon Flex applikáció legújabb frissítését követően már minden járművezető nyomon követheti az elért pontjainak a számát.