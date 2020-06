Új online társkereső indult romáknak

Kevés magyar társkereső oldalt találunk a palettán, ahol egy kisebbség tagjai is egymásra találhatnak. Már csak ezért is hiánypótló a frissen indult romaszerelem.hu. Az ingyenes oldal kifejezetten támogatja a vegyes párok létrejöttét, így szeretettel várják a nem romákat is – olvasható a társkereső oldal közleményében.

A közlemény szerint

a jól ismert társkeresők hátulütője, hogy csupán a kor, nem és távolság alapján ajánlanak partnert. Ez komoly hátrány azoknak, akik egy szűkebb körön belül keresik a szerelmet.

Ilyenek lehetnek a romák is, akik eddig nem használtak kifejezetten nekik készült, őket célzó társkereső oldalt. Pedig nem elhanyagolható a roma szinglik száma Magyarországon, hiszen a lakosság közel egytizede, 900 ezer ember vallja magát cigánynak.

Megérett a helyzet arra, hogy akárcsak a legtöbb nyugati országban, Magyarországon is külön társkereső oldalt kapjon a legnagyobb velünk élő kisebbség

– fogalmazott Györfi András, a romaszerelem.hu alapítója. Mostantól bárki regisztrálhat az ingyenes, könnyen használható felületre, ahol az országhatáron kívül és belül is ismerkedhetünk.

A közlemény szerint a romák 20 százaléka nem tartja kizártnak, 37 százaléka pedig kifejezetten vágyik rá, hogy kapcsolatra lépjen egy nem romával. Több, mint felük arról számolt be, hogy már volt ilyen szerelem az életében. Sőt: az igennel válaszolók többsége éveket töltött nem roma párjával.