Új Surface termékekkel lepte meg a piacot a Microsoft

Megújította Surface-portfólióját a Microsoft, új laptopok érkeznek, még több lehetőség nyílik a kreatív személyiségek számára, és egy teljesen új eszközzel is meglepte a piacot a cég.

Mindössze néhány órával a magyar idő szerint kedd éjjel tartott New York-i esemény előtt meglehetősen pontos információk jelentek meg a Microsoft nagy termékbejelentéseivel kapcsolatban: több technológiai oldal is arról számolt be, hogy új színben, matt feketében is elérhető lesz majd a Surface Pro 6.

A hírek igaznak bizonyultak, a The Verge összeállítása szerint a cég nem is hagyta sokáig izgulni a termékcsalád rajongóit, az eseményt a legújabb laptop-tablet hibridjük bemutatásával kezdték, és megerősítették azt is, hogy valóban kapható lesz ebben a színben is. Az eszköz dizájnjához nem nyúltak hozzá, külsőre a 2017 elején bevezetett elődjére hasonlít, a cég közlése szerint a fontos változások belül történtek.

A Surface Pro 6 négymagos Intel processzort kapott, amely a Microsoft szerint máfélszer olyan gyors, mint elődje, emellett 8 és 16 GB-os memóriával is elérhető a készülék. A tárhely kapcsán pedig még nagyobb a választék, 128, 256, 512 GB-os, illetve 1 TB-os SSD-s tárolóval is lehet rendelni az eszközt.

A megnövelt teljesítmény nem megy az üzemidő rovására, a hivatalos adatok szerint egy feltöltéssel akár 13,5 órán keresztül is lehet használni a 12,3 hüvelykes kijelzővel rendelkező hibrid készüléket. Ami még vonzóbbá teheti a sokat utazók számára, hogy a nyolcadik generációs Intel i5 processzorral készült verzió mindössze 775 grammot nyom, de az i7-es processzorral rendelkező változat súlya is csak 792 gramm. A meggyőző teljesítményt persze meg is kell fizetni, a Surface Pro 6 indulóára 899 dollár.

Az előbb bemutatott eszköznél is tovább bírja a Surface Laptop 2, amely egy feltöltéssel akár 14,5 óráig is használható. A 13,5 hüvelykes kijelzővel szerelt eszközhöz ugyanazok a processzorkonfigurációk választhatók, mint a Surface Pro 6-hoz. Az előző verzióhoz képest nagy előrelépés, hogy az alapmodell memóriáját megduplázták, 8 GB-ra emelték. A tárhely 128 GB-tól indul, és az SSD-s tárolóból akár 1 TB-os változatot is lehet rendelni.

Ennél az eszköznél már 999 dollár a kiinduló ár.

Nagy meglepetést okozott 2016 decemberében a Microsoft, amikor egy kimondottan a kreativitást, az alkotást támogató all-in-one eszközt mutatott be. Idén megérkezett a Surface Studio 2, amely igen meggyőző teljesítménnyel és megjelenítési képességgel hívja fel magára a figyelmet.

A 28 hüvelykes képernyőbe 13,5 millió pixelt zsúfoltak be (4500 x 3000 pixeles a felbontása), és a Microsoft közlése szerint a valósághoz nagyon közelítő színeket képes nyújtani. Az eszköz hetedik generációs Core i7 Intel processzort kapott, és az alapmodellben is 16 GB RAM van, de 32 GB RAM-mal is rendelhető.

A bemutatót követő beszámolók egyértelműen az Apple iMac riválisaként emlegetik a Microsoft új készülékét, amely egyébként az árával is jelzi, hogy a prémiumkategóriába tartozik, hiszen az alapmodell is 3499 dollárba kerül.

A keddi esemény igazi meglepetése azonban egy fejhallgató, a Surface Headphones volt. A bluetoothos készülékbe alapból integrálták a cég mesterséges intelligenciára épülő digitális asszisztensét, a Cortanát, igaz, ez az opció a hivatalos tájékoztatás szerint egyelőre nem minden piacon lesz elérhető. A fejhallgató rendelkezik automatikus megállítási funkcióval, így amikor használója leveszi a fejéről, leállítja a lejátszást. A készülék egy feltöltéssel 15 órát bír ki, az ára 349 dollár.

A cikk a Világgazdaság október 4-i számában jelent meg