Új vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezető a Heineken Hungáriánál

Felelősség, fenntarthatóság, partnerség – e három érték mentén új vezető irányítja a Heineken Hungária vállalati kapcsolatok és kommunikációs területét, Ludvig Orsolya Stefanie személyében, aki március elsejétől csatlakozik a magyarországi Heineken csapatához.

Az új vezető olyan multinacionális vállalatoknál felelt a kommunikációért és a vállalati kapcsolatokért, mint a Siemens, a Mercedes-Benz kecskeméti gyára, valamint az NNG, ahonnan az új vezető érkezik.

Korábban pedig a saját cégét irányította.

A felelős kommunikáció, a fenntarthatóság, valamint a magyar nemzetgazdaság fejlődése iránti elkötelezettség olyan értékek, amelyek meghatározták a szakmai pályafutásomat. Örülök, hogy a Heineken Hungáriánál egy olyan csapat része lehetek, ahol ezek az értékek szintén meghatározó szerepet játszanak

– mondta Ludvig Orsolya Stefanie.

A Heineken Hungária az elmúlt években aktív szerepet vállalt a felelős alkoholfogyasztás érdekében, jelentős eredményeket ért el a fenntartható működés terén és jelentősen növelte a termékei gyártása során felhasznált magyar alapanyagok használatát, mindennek keretében érdemi segítséget nyújtott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kezdeményezéséhez, amely a magyarországi komlótermesztés újraindítását szolgálja.

Az új kommunikációs és vállalati kapcsolatok vezető aktív kapcsolatrendszerrel rendelkezik a hazai felsőoktatásban és a Magyarországon működő nemzetközi vállalatok körében.

Nemrégiben választották be az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara vezető testületébe, rendszeres előadó a Corvinus Egyetemen és szerepet vállal a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem életében is. Sikeres vezetői tevékenysége mellett büszke anyaként aktív családi életet is irányít, szabadidejét legszívesebben olvasással vagy sportolással tölti.