Újabb mérföldkőhöz ért a mentőbeszerzés

A mentőszolgálat rekordösszegért vásárolna mentőkocsikat, ha sikerül, az azt jelentené, hogy az elmúlt tíz év alatt csaknem a teljes flotta lecserélődik. A csapatszállító, illetve az áruszállító járművekre kiírt eljárás viszont eredménytelen lett.

Folyamatban van a 2021 tavaszán elindított feltételes közbeszerzés új állapotú mentőgépjárművek beszerzésére – közölte a Világgazdaság érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat (OMSZ). A több mint nettó 4,4 milliárd forintos kiírás kapcsán az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer felülete alapján arra lehet következtetni, hogy az április közepi ajánlattételi határidőig érkezett be pályázat a tenderre.

A B és C típusú, vagyis sürgősségi, valamint mobil intenzív ellátásra képes mentőkre vonatkozó közbeszerzés március 5-én jelent meg.

Ugyanaznap írtak ki egy 50 darabos áruszállító kistehergépjárműre, illetve egy 10 darabos csapatszállító személygépjárműre szóló felhívást is. Ez utóbbi kettőt azonban április végén hivatalosan is eredménytelennek mondták ki, miután egyetlen ajánlattevő sem jelentkezett.

A mentőtendert viszont nem fújták le, és továbbra is bírálati szakaszban tart.

Egyelőre nem derült ki, hogy pontosan hány darab mentő megrendelésére lehet elegendő a 4,4 milliárd forintos összeg. Az viszont tudható, hogy a beszerzés egy 24 hónapos keretmegállapodás alapján menne végbe, a szerződés teljesítése pedig 2023 első negyedévében várható.

Hét évesnél idősebb mentőautó csak az OMSZ tartalékállományban szerepel.

Egy sikeres eljárás jelentősége ebben az esetben nem csupán abban merül ki, hogy ezzel a mentőszolgálat fejlődik, az érvényes és eredményes közbeszerzés fontos mérföldkő lenne az OMSZ életében.

Ha a mostani mentőjárműbeszerzés megvalósul, azzal a 2010 óta vásárolt mentőautók száma ezer fölé emelkedhet

– emelték ki lapunknak.

Figyelembe véve, hogy az OMSZ által üzemeltetett flotta mindösszesen 1241 mentőből áll, mindez egyúttal azt is jelentené, hogy mintegy tíz év alatt csaknem a teljes járműpark lecserélődik. A múlt év tavaszán Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója arról beszélt, hogy 2017 óta 410 új járművet kapott a szervezet. Az elhasználódott mentők újakkal való kiváltásának az is az egyik eredménye, hogy mára a futó kocsik átlagéletkora öt év alatti a mentőszolgálatnál (ez az adat Európában is kiemelkedőnek számít), valamint az is, hogy hét évesnél idősebb mentőautó csak a tartalékállományban szerepel.

Az OMSZ-nél folyamatosan zajlik a járműprogram, legutóbb ugyancsak B és C kategóriás mentők közbeszerzését zárták le.

Ezekből 40 darab C típusú gépjármű átadása a napokban történik meg, 42 darab B típusú mentőautó pedig május végén, június elején érkezik meg a szolgálathoz. Az előző év egészére 103 kocsi beszerzését tűzték ki célul. A szervezetnek nem a mostani az első milliárdos értékű mentőprojektje: tavaly az Országos Rendőr-főkapitánysággal közösen bonyolított le egy csaknem nettó 3,2 milliárd forintos tendert.

Ezt több körös próbálkozást követően végül a BM Heros Logisztikai Ellátó Központ Kft. nyerte el 2020 őszén. A cég a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alá tartozó, járműgyártó, és -karbantartó vállalkozás. Ennek a megállapodásnak a teljesülése 2023 elején esedékes.