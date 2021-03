Újabb rekordot döntött a cégalapítások száma

A kormányzati felújítási program sok új vállalkozót generált az építőiparban, rekordszámú vállalkozás indult 2021 februárjában.

2021 februárjában 738 építőipari cégalapítás került közzétételre, ami még a 2000-es évek építőipari cégalapítási hullámain is messze túltesz.

Az építőipar hónapról hónapra szállít érdekességeket, és voltak arra utaló jelek, hogy a cégalapítási értékek magasan lesznek az ágazatban 2021-ben is, de a februári cégalapítási érték ezekkel együtt is igen komoly meglepetésnek számít

– mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

A most februári érték messze meghaladja az előző évek szintén magas cégalapítási értékeit is, de még az eddigi rekorder 2008-as havi cégalapítási átlagot is több mint 40 százalékkal felülmúlja.

A magas cégalapítási számokban több hatás együttesen érvényesül. Egyrészt az ágazat magas és növekvő cégbejegyzési számokat produkál évek óta, másrészt a koronavírus járvány hatására sok új vállalkozó kényszerült erre pályára, harmadrészt a kormányzati ösztönzőprogramok a fehéredés irányába tolják a szektort.

A szektor nem tartozott a szerencsésebb ágazatok közé a koronavírus járvány hatásait vizsgálva, de a 2020 májusi mélypont óta folyamatosan növekedőben van az ágazat termelése.

Egészen annyira felkúszott az érték, hogy a 2021 januári termelés 11 százalékkal meghaladja a 2020 januári, azaz a koronavírus előtti időszakot is. Érdemes azonban hozzátenni, hogy a 2020 januári érték nem mondható kimondottan magas bázisnak, de a termelési volumen dinamikája ezzel együtt is igen biztatónak tűnik.

A februári cégalapítási érték vélhetően azért is lett ilyen magas, mert sok építőipari vállalkozó év elején szembesült csak azzal, milyen feltételekkel tud erre az új termelési hullámra becsatlakozni. A kormányzati felújítás-ösztönző program adminisztrációs, számlaadási kötelezettségei miatt fehéredés irányába indít olyan kivitelezőket is, akik eddig nem feltétlen rendelkeztek saját vállalkozással. Nagy kérdés azonban, hogy ezek a vállalkozások hogyan teljesítenek hosszú távon.

Kétségtelen, hogy a szektor fehéredése fontos cél, de a vállalkozások indítása és üzemeltetése nem triviális feladat sok új szereplő számára,

így a stabil cégbázis eléréséig még hosszú út vezet. Különösen érdekes a szektorba lépő vállalkozók helyzete a koronavírus harmadik hullámának figyelembevételével.

Nyilvánvalóan a „home office” kevésbé jellemző erre a szektorra, és a vírus terjedése hátráltathatja közvetlenül is a szektort, a válsághelyzet elhúzódása pedig a beruházások általános elmaradásához is vezethet. Az ágazatban uralkodó hangulat nem nevezhető pozitívnak, de európai kitekintésben nézve még így is valamivel bizakodóbbak a hazai vállalkozók, mint az EU-s szektortársaik.

Ugyan a cégtörlések száma alacsonynak mondható továbbra is, mind a korábbi évek törléseihez képest, mind a cégalapításokhoz képest is, ezzel együtt a többi céginformációs mutató már kellemetlenebb jelenségekről árulkodik. A cégtörlések száma ugyanis továbbra is a kényszertörlés intézményének szüneteltetése miatt alacsony, így ez kevésbé releváns mutatónak számít jelenleg.

Összességében 170 megszüntetésre irányuló eljárás zárult a cég törlésével a hónapban. Ezzel szemben az újonnan induló felszámolások száma már kimondottan magasnak számít.

Egy hónap alatt 105 felszámolási eljárás került közzétételre az ágazatban, ami 5 éves rekordnak számít.

A hátrahagyott tartozások és kifizetetlen számlák tehát továbbra is nehezítik egyes szereplők működését, a hitelezők pedig sok esetben indítanak felszámolást partnereik ellen.

A januári magas végelszámolási érték után a vártaknak megfelelően normalizálódott valamelyest a végelszámolások száma.

Februárban csupán 50 vállalkozás kezdeményezte saját vállalkozásának megszüntetését, ami illeszkedik az előző évek trendjébe A végrehajtásokat nézve is trendkövetőnek nevezhető a február, a hónapban 748 társas vállalkozás ellen indult végrehajtás. Bár az adatok trendbe illeszkednek, mind két érték magasnak számít a szektor szereplőinek számához mérten.

A cégbejegyzések és a megszüntetésre irányuló eljárások eredőjeként tovább növekedett az ágazatban a társas vállalkozások száma.

Jelenleg mintegy 58 ezer társas vállalkozás működik a szektorban, és ha a tendencia folytatódik, akkor a 2021-es év végére már e tekintetben is rekordot regisztrálhatunk majd.

Az eddigi csúcstartó a 2011-es záróérték, amikor még több mint 61 ezer vállalkozás működött az ágazatban. Ez a rekorddöntés leginkább azon múlik, hogy a kényszertörlések mikor tudnak újra indulni, és mennyi idő alatt dolgozzák le a felhalmozott hátralékot.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) februárra vonatkozó értéke átlagosan 20 százalék körül mozgott az építőiparban.

Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Fejér, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékben érte el a legjobb értékeket,

míg a legmagasabb fluktuációt Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.