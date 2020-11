Vegyes számok a német nagyvállalatoktól

A korábban reméltnél gyorsabb visszarendeződést lát saját piacán a koronavírus-járványt követően az E.ON.

A német energetikai cég tegnap megerősítette 2020-ra érvényes, nyáron újratervezett pénzügyi várakozásait. Gyorsjelentése szerint

az év első kilenc hónapjában az EBIT-soron 2,7 milliárd eurós jövedelmet ért el a vállalat, ami 300 millió euróval kevesebb, mint egy éve.

A düsseldorfi központú társaság a nettó nyereséget tekintve 1,1 milliárd euróra tett szert január és szeptember között, míg 2019-ben még 1,3 milliárdra. A cég üzleti beszámolója viszont pozitív a kilátásokat illetően. Úgy fogalmaztak:

a jelen helyzet alapján az újabb járványügyi szigorítások nem érintik számottevően a fő üzleti tevékenységet.

A nyáron publikált, most megerősített idei várakozások szerint az energetikai vállalat 1,5-1,7 milliárd eurós nettó nyereségre tehet szert 2020 egészében. Az E.ON jövedelmezőségét javítja az is, hogy a Reuters jelentése szerint a német vállalat a 2021-es atomenergia-termelésének 84 százalékát a jelenlegi piaci árak felett értékesítette, ahogy a 2022-es kapacitások nagy részét is.

Az E.ON frankfurti börzén jegyzett részvényeinek ára tegnap a gyorsjelentés hírére 2,5 százalékkal emelkedett, és a papírok még délután is 1,3 százalékos pluszban voltak.

Szintén tegnap adta közre harmadik negyedéves üzleti beszámolóját a Continental. Az esseni székhelyű autóipari konszern a szeptember végével zárult három hónapban

10,3 milliárd eurós árbevételt ért el, szemben a tavalyi év azonos időszakában kasszírozott 11,1 milliárddal.

Az EBIT-soron 832 millió eurót könyveltek el, ami 280 millió euróval több, mint 2019-ben. A német járműipari cég a 2019–2029-es stratégiája keretében átszervezéseket hajt végre, ennek kiadásai a mostani jelentés szerint a negyedik negyedévben jelentkeznek majd, ám a pontos mértékük még nem ismert – közölték. A társaság új, 2020-as várakozásai szerint az értékesítés 37,5 milliárd euróra rúghat az egész évben, amihez 3 százalék körüli EBIT-marzs társulhat. Elmar Degenhart, a Continental vezérigazgatója a gyorsjelentés kapcsán úgy reagált, hogy a rendkívül negatív piaci környezetben is több mint kielégítő eredményt tud felmutatni a konszern.

Szerinte emiatt óvatosan, de optimistán tekinthetnek a jövőbe, mert olyan eredményeket értek el, amelyekre lehet építeni. Ám a felülvizsgált 2020-as előrejelzéseknél a szakértők jobb sarokszámokat vártak, és a befektetők öröme sem volt maradéktalan. A Continental részvényeivel tegnap egész nap mínuszban kereskedtek. A papír ára egy órával a piaczárás előtt 0,6 százalékos csökkenést mutatott.