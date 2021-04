Waberer’s: az idei a megerősödés éve

Már látszódnak a tavalyi intézkedések hatásai a Waberer’snél, a nemzetközi szegmens jobban húz, nem is beszélve a logisztikai üzletágról – mondta Erdélyi Barna, a Waberer’s International Nyrt. vezérigazgatója a Világgazdaságnak. Szerinte a piac mostanra stabilizálódott, és a várakozásaik kedvezők.

Jelentős változásokat hozott a koronavírus-járvány az egész logisztikai iparban. Hogy látja, mennyire tudták megtalálni a siker útját tavaly a társaságnál?

Hullámvölgyekkel tarkított év volt a tavalyi, s azt gondolom, mára már sikerült megállnunk a képzeletbeli szörfdeszkán. Viszonylag korán, már a tavaszi első hullám alatt új stratégiát fogalmaztunk meg, ennek része volt a flotta karcsúsítása is. Az úgynevezett kereskedelmi sávokból létrehoztunk hat üzleti egységet, és voltak olyan piacok, amelyeket el kellett engednünk. A döntések egy része fájdalmas volt, de ezek kellettek ahhoz, hogy a második és a harmadik negyedév már jobb pénzügyi mutatókat hozzon, és a negyedik abszolút sikeresnek volt mondható. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó irányba haladunk. A jövő hét végén fogjuk publikálni az első negyedéves gyorsjelenté­sünket.

2021 tehát a kilábalás éve lesz?

Remélem, igen, bár nincs kristálygömböm. Mind a biztosítónk, mind a logisztikai üzletágunk jól teljesít, és most már a nemzetközi divíziónak is egyre biztatóbbak az eredményei. A megerősödés évének nevezném 2021-et. Most relatíve stabil piacot és kedvező várakozásokat látok.

Folytatják a Waberer’snél a flottacsereprogramot, új lízingszerződéseket kötnek. A hatékonyság növelését célozzák ezek a lépések is?

Igen, teljes mértékben. Most a flottánk átlagos életkora három, három és fél év, valamivel magasabb, mint amit szeretnénk. Sokkal jobb jellemzőket mutat egy két év körüli átlagéletkorú ka­mionflotta, ezért kell frissítenünk a járműparkot. Egy fiatal jármű mindig kevesebbet áll a szervizben. Közben a gyártók az Euro 6-os motorokon belül már a step E szabvány szerint készítik a blokkokat, ezek akár 6-8 százalékkal kevesebbet fogyasztanak a néhány évvel korábbi társaiknál. Ez pedig nekünk kézzelfogható megtakarítást jelent.

Mennyire tisztította meg a járvány a logisztikai piacot? Sok szereplő esett ki?

Voltak kiesők, és lesznek is még, azaz nem lehet végleges helyzetről beszélni. A piac most jóval kiszámíthatatlanabbul működik, mint másfél éve. Európa-szerte kormányzati intézkedésekkel tartanak életben cégeket, és élénkítik a piacot, ezért most annyit lehet biztosan mondani, hogy már tűnt el kapacitás, és további csökkenés várható még a szereplők számában is.

Ebből az is következik, hogy aki talpon marad, nagyot nyer.

Igen. Azt gondolom, aki túléli a mostani időszakot, az nagyot fog nyerni.

A brexit miatt sokan elhagyták a brit piacot. Az adminisztráció jelentősen nőtt, jóval magasabb költségekkel kell számolni, önök mégis arra tették le a voksukat, hogy továbbra is szállítanak Nagy-Britanniába.

Igen, tudtunk is ott piacot nyerni. Azt gondolom, a szigetország továbbra is fontos szereplője marad a földrajzi értelemben vett európai gazdaságnak. A mi stratégiánk arról szól, hogy kössük össze a gazdaságilag és a termelést tekintve fontos térségeket, vagyis őrültség lett volna leépítenünk a nagy-britanniai fuvar­jainkat. A számok igazolják a döntésünket, de az is tény, hogy a szakma tévedett abban, amikor káoszt és óriási sorokat jósolt a csatorna környékére. Persze voltak tisztázandó kérdések, de jelentős fennakadásról nem lehetett beszélni. Ma már zavartalan a forgalom, és Anglia fontos piaca marad a Waberer’snek.

Minden az e-kereskedelem térnyeréséről szól. A Waberer’snek viszont alapvetően nem profilja a házhoz szállítás. Az online rendelések felfutása milyen szinten befolyásolta az önök eredményét?

A hatás egyértelmű. Már van olyan ügyfelünk, akinek végzünk házhoz szállítást, de valóban, egyelőre nem ez a csoport fő profilja. Azt azonban látni kell, hogy a házhoz szállítás a logisztikai lánc utolsó eleme.

Már itt is jelen vagyunk, de az ezt megelőző összes lépésben érdekeltek vagyunk.

A járvány idején élénk kereslet mutatkozott például barkácsgépekre vagy éppen tévékre, ezek a mi megrendelé­seinkre is nagy hatással voltak, rekordvolumeneket szállítottunk itthon és Európa-szerte. A jövőben még jobban szeretnénk kiszolgálni az e-kereskedelmet, de már most is sok ügyfelünk van.

Ahogy említette, a Waberer’s betört a házhozszállítási piacra. Lehet ez egy új fejlődő terület a csoportnál?

Minden cégnek tudnia kell, hogy miben erős. Tény, hogy bőven vannak nagy szereplők a csomaglogisztikában, de azért vannak olyan szállítmányok, például a 120 centiméter képátlójú televíziók piaca, vagy ezzel összemérhető háztartási berendezéseké, ahol a Waberer’s is ütőképes tud lenni. Meglátjuk, hogy milyen gyorsan tudunk ezen a területen fejlődni.

Jelentős megállapodást kötöttek a győri Audi Hungariával. Mennyire lehet ez a szerződés irányadó, mennyire szeretnének elmozdulni a belső logisztika felé?

Ez stratégiai területünk. Közép-Európa autóipari központtá kezd válni. Amit Győrben csinálunk, azt máshol is el tudnánk végezni, keressük ezeket a lehetőségeket. Azt is fontos ugyanakkor elmondani, hogy az üzleteket nem csupán megnyerni kell, hanem megnyerni és sikeresen implementálni. Az a szolgáltatás, amelyet Győrben nyújtunk, nem specifikus, tehát gyári logisztikát más iparágak számára is tudunk végezni.

Elemzők szerint a csoport biztosítási szegmenségben még bőven van kihasználatlan tartalék. Egyetért ezzel?

Sokat és sikeresen dolgoztunk azon, hogy a biztosító legtöbb bevétele ne a csoporttól származzon. Mára kimondhatjuk, hogy a cég sikeres a gépjármű-biztosítások piacán. Folyamatosan keressük azokat a piacokat, ahová esetleg érdemes belépni, de ez lassú folyamat.

Sok új lehetőségről beszélünk, miből tervezik finanszírozni mindezt? Várható vállalati kötvénykibocsátás?

Öt plusz két éves megállapodást kötöttünk banki partnereinkkel. A forrásaink rendezettek, de folyamatosan nézzük, hogy a tőkepiacról tudunk-e többletforrásokat bevonni beruházásainkhoz. Hozzá kell tennem, nem véletlenül kötöttük a megállapodásokat a pénzintézetekkel.

Szakérők szerint a Waberer’s csoport elérte azt a méretet, amelynél már hatékonyabban lehet működni, ami jól szolgálhatja a növekedést. Gondolom, osztja ezt a véleményt…

Hisszük, hogy előremegy a csoport, és a számok is igazolnak minket. Van még mit tennünk, elsősorban a nemzetközi fuvarozási szegmensben. A logisztikai tevékenységünkkel tudunk nemzet­közi szinten is terjeszkedni, itt lehet növekedésről beszélni. Igen, a tavalyi lépésekkel egy új alapot hoztunk létre azért, hogy elősegítsük a további fejlődést.

Mit üzenne, miért vásárolják a befektetők a társaság részvényeit?

Szerintem a befektetők alapvetően a számokat nézik, ma már rendszeresen nagyobb élet van a papír körül, mint korábban. A számok mellett perspektívát kell adni, azt gondolom, hogy mi ezt megtettük, ezt a befektetők is díjazni fogják.

Lehet valamit érezni idehaza és a régióban az Ever Given balesetéből? A Szuezi-csatorna lezárására még nem volt példa, sokan mondják, hogy a logisztikai lánc helyre­állásához hónapokra van szükség. Hogyan érinti ez a helyzet a céget?

Kevésbé ismert, de a csoportnak van egy konténeres flottája is. Persze a kikötők és Magyarország közötti konténeres forgalom erősen hullámzó. Viszont a helyzet rávilágított arra, hogy sok cégnek nemcsak a vasúti szállítással és hajóztatással kombinált konténeres megoldásban kell gondolkodnia, hanem a közúti utánfutók vasúti-kamionos szállítása is jó lehetőség lehet. Amúgy is volt egy ilyen törekvés, ez most felgyorsulhat, ebből pedig akár mi is profitálni tudunk. Szeretnénk fejlődni ezen a piacon.