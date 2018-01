Vászon- mellett targatetővel is választható a legújabb modell

A roadstereket koruktól függetlenül többnyire második vagy harmadik autónak választják, de a rajongók között többen is vannak, akik márciustól februárig járnak kedvencükkel. Az NA és NB generációkhoz külön felerősíthető kemény tetőt lehetett rendelni, az NC-ből azonban már készült nyitható kemény tetős változat is. Az új utakon járó ND-t új karosszériával dobta fel a Mazda, az RF, azaz Retractable Fastback kivitel a klasszikus C3-as Chevrolet Corvette-hez hasonló hátsó ablakkal és elektromos mozgatású targatetővel jár a vevők kedvében – így lesz négy évszakos jármű az MX-5-ösből. A kemény tetős MX-5-ös az Attraction felszereltséggel indít, a vele megegyező, 1,5-ös motorral felszerelt vászontetőshöz képest csak 775 ezer forint a felár.

A látványosabb forma 45 kilogrammos súlytöbblettel jár, és a tetőnyitás is 13 másodpercbe telik, ráadásul a fejünk tetejét borzoló légörvények belekapnak a fejtámlák mellett keletkező üregekbe, enyhén növelve a szélzajt. Kicsivel nehézkesebb hátra kilátni is, cserében érzésre merevebb a karosszéria, és az őszi-téli időben védettebb az utastér. Ennek a praktikus szempontnak ellentmond, hogy az RF sem alkalmasabb napi használatra az alap vászontetősnél, ebben is játék­autósan szűk az utastér, és jelzésértékű a csomagtartó. Ezen segített volna egy valódi kupékarosszéria a BMW Z4-es mintájára, melynek felnyitható hátsó üvegajtaja alatt elférne akár két kézipoggyász is. A hangsúly persze továbbra is a 8 854 900 forinttól elérhető, 160 lóerős, 2,0 literes motor életvidám karakterén és a részlegesen önzáró hátsó differenciálművön van, amely garantálja a keresztben autózás kézben tartható örömét.