Zöldre váltott Székesfehérvár

A város környezettudatos szemléletéhez igazodóan gazdaságos, zöld gépkocsik használata kezdődik meg a polgármesteri hivatal és intézményeinek napi működésében. Az E.ON E-flotta programja által biztosított gépkocsik használatával a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátása mellett a környezetkímélő közlekedés terjedéséért és az elektromos autózás széles körű népszerűsítéséért is tesz a város.

Ma délután Székesfehérváron ünnepélyes átadás keretében Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária igazgatósági tagja 3 elektromos autóból álló flotta kulcsait adta át dr. Cser-Palkovics Andrásnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterének. A vállalat és a város 3 évre szóló együttműködést kötött, melynek keretében az önkormányzat és intézményei 2 Nissan Leaf Acenta személygépkocsi és 1 Nissan eNV200 kistehergépkocsi használatát kezdik meg az E.ON által biztosított havidíjas E-flotta szolgáltatási konstrukcióban.

A vállalat komplex szolgáltatást nyújt: az elektromos autók használatának biztosításán túl teljes körűen ellátja az üzemeltetési feladatokat, illetve igény esetén az elektromos autók töltését biztosító töltőállomások kialakítását és üzemeltetését is vállalja.

Egy új energiavilágban élünk, mely számos, eddig ismeretlen lehetőséget kínál. Ezek széles körű elterjedéséhez azonban elengedhetetlen, hogy legyenek olyan partnereink, akik nyitottak, élen járnak és bátran élnek a technológiai fejlődés kínálta előnyökkel

– hangsúlyozta Jamniczky Zsolt, az E.ON igazgatósági tagja az ünnepélyes átadón. Hozzátette: az elektromos autózás a jövő egyik kulcsfontosságú területe, melynek fejlődése hangsebességre fog váltani.

Az elektromos autók használatával jelentősen csökken az üvegházhatású gáz kibocsátása, a szálló por koncentrációja, az egyéb légszennyezés, illetve a zajterhelés is. Az E.ON E-flotta szolgáltatása jelentős egyéb előnyöket is biztosít az önkormányzat számára: az elektromos autók üzemeltetése olcsóbb, mint a hagyományos üzemanyagot használóké, továbbá a gépkocsik igénybe vételéért fizetett havi szolgáltatási díj tervezhetővé, kiszámíthatóvá teszi a gépkocsik fenntartásának költségeit. Emellett ingyenes a parkolás és védett övezetekbe is be lehet hajtani az e-autókkal.

Az életminőség egyre jobban felértékelődő kérdés napjainkban egy város életében, amelyhez a levegőtisztaság, a zajterhelés szintje is hozzá tartozik. Ezért alapvetően az elektromos autók használatát, annak elterjesztését is környezetvédelmi fejlesztésnek tekintjük. Különösen fontos ez a Székesfehérváron kiemelkedően magas gépjárműszám miatt

– mondta el dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Hozzátette, az Önkormányzat a Városfejlesztési Kft.-nél már használatba állított elektromos autókat, a Béla úti városi temetőben pedig elektromos kisbusz közlekedik. Most három újabb gépjármű követi ezeket a sorban, amelyet az Egyesített Szociális Intézmény, a Humán Szolgá ltató Intézet és a Polgármesteri Hivatal fog majd használni.