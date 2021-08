Magyarország az e-kereskedelem tekintetében fejlődő stádiumban van. Az európai átlagtól eltérő vásárlási kultúra hatására a fejlődés később indult el hazánkban, és talán lassúbb ütemben is halad, ám ez kiváló lehetőséget ad arra, hogy történelmet írjunk. Minden e-kereskedelmi szereplő a piacon – így mi is a Kifli.hu-nál – szinte naponta végez olyan innovatív tevékenységet, amelyre Magyarországon még nem volt ezelőtt példa. Ez izgalmas, inspiráló és egyben nagy felelősség is. A mi dolgunk jelen pillanatban a vásárlók edukálása. A versenyt pedig a szereplők nem egymással vívják, hanem a történelemmel. Nekünk most a hagyományos vásárlási szokásokat kell legyőznünk. Minden újonnan megjelenő piaci szereplő az online értékesítést erősíti, így elsősorban nem versenytársként tekintünk rájuk.

Idei adatok szerint ötmillióan, azaz az ország lakosságának 50,3 százaléka vásárol online.

A legnépszerűbb területek a divatcikkek (40 százalék) és az elektronikai termékek (25 százalék), ezután következik csak az élelmiszer és a szépségápolási termékek 14-14 százalékkal. Ebből is látszik, hogy rengeteg munka áll még előttünk, hiszen a vásárlók még bizonytalanok az online élelmiszer-vásárlással kapcsolatban.

A hagyományos vásárlási kultúra szerint – amelyet az elődök tanítottak a jelenkornak – élelmiszert csak akkor szabad venni, ha a minőségéről már előre meggyőződött a vásárló. Vagyis ki kell mennie a piacra, el kell mennie a henteshez, és meg kell néznie az árut, mielőtt pénzt adna érte. Ezt a hagyományos, biztonságra épülő szokást kell nekünk legyőznünk. Ennek véleményünk szerint egy módja van, az, hogy a vásárlóinknak mindig garantáljuk a legmagasabb minőséget. Emellett fontos a kistermelők, beszállítók számára is a kedvező feltételek biztosítása egy egyszerű, könnyen értelmezhető megállapodással, amely akár magában foglalhatja a finanszírozást, a logisztikát és a csomagolást, a marketingtámogatást és a kedvezményes pénzügyi feltételeket, a lehető legrövidebb határidőre, akár néhány napra csökkentve a mezőgazdasági termelők kifizetésének idejét. Az e-kereskedelmi szektor hazai növekedése a helyi termelőkről és a termelőkben rejlő lehetőségek etikus kiaknázásáról szól. A termelők az együttműködésnek köszönhetően bekerülnek az e-kereskedelem világába, a vállalkozások pedig valódi hazai értékekkel bővíthetik a kínálatukat. Mindenki nyer vele, de leginkább a vásárlók. Továbbá fontosnak tartjuk a folyamatos törekvést az ügyfélszolgálati folyamatok javítására. Az e-kereskedelem iránti bizalmat csak úgy lehet megteremteni, ha az ügyfél mindig elsőbbséget élvez.

Az offline store-ok látszólagos árelőnye össze sem hasonlítható azzal az értékkel, amelyet a több szabadidő és az ajtóig szállított, kiváló minőségű élelmiszer hordoz magában. A vásárlók számára a családra, munkára, hobbira visszakapott idő az e-kereskedelem legfőbb vonzereje.

Az európai példákhoz képest további különbség itthon a fizetési eszközök aránya is.

Magyarországon a vásárlók 45 százaléka még mindig készpénzzel fizet.

A mi tapasztalataink szerint ez az arány az e-kereskedelemben jóval kisebb (90 százalékos bankkártyás és 10 százalékos készpénzes tranzakció), ám továbbra is fontos, hogy a futárok fel legyenek készülve a készpénzes fizetés lehetőségére.

Fotó: Shutterstock

Az e-kereskedelem egyik legfontosabb sarokköve a logisztika. A kiszállítás a termékválaszték mellett az ügyfélélmény meghatározó része, és kulcsfontosságú különbség a hagyományos boltokhoz képest, hiszen elengedhetetlen, hogy az „utolsó méter” is zökkenőmentesen integrálva legyen a teljes ügyfélútba. Mi a folyamatos fejlesztésben, automatizálásban, a kiszállítóflotta bővítésében látjuk a növekedés kulcsát. A szállítási területek bővülése további fejlesztéseket hívhat életre, a technológiai fejlődéssel együtt növekedhet csak az e-kereskedelem hatékonysága. Ez a fajta rugalmasság az online kereskedelem világában elengedhetetlen. A vásárlói igények gyorsan változnak, nincs sok idő mérlegelésre.

A fenntarthatóság és a környezetvédelem szintén lényeges versenyelőnyt teremthet, a kiszállításban ezt a CNG- és az elektromos meghajtású szállító járművek bevezetése nyújthatja.

Úgy látjuk, hogy

egyre szélesebb vásárlói réteg figyel oda a környezettudatosságra és a szociális, közösségi szerepvállalásra.

Élelmiszer-kereskedőként a legfontosabbak az újrahasznosítható vagy éppen visszaváltható csomagolások, illetve a lejárathoz közeli termékek hatékony elosztása – legyen az akciózás vagy éppen felajánlás valamilyen segélyszervezet részére, amivel a továbbra is kifogástalan minőségű termékek rászorulókhoz kerülnek. A világon előállított élelmiszerek egyharmada ugyanis hulladékba kerül vagy megromlik. Ezzel nemcsak rengeteg pénzt pazarolunk, de fölöslegesen terheljük vele a környezetünket is. Ez azonban nem csak az e-kereskedelem sajátossága – a kereskedőknek törekedniük kell arra, hogy ne csak kiszolgálják, hanem meg is teremtsék vásárlóikban az igényt a környezettudatos magatartásra.

A sok egyforma szolgáltatócég között egy ilyen különbség például döntő lehet. Kenyeret minden cég árul, de a modern vásárló már annál költi szívesen a pénzét, akinek az üzenete egybevág az ő elképzeléseivel.

A magyar lakosság 80 százaléka használ internetet, ami most a leggyorsabb hírközlési és kommunikációs forma. Tapasztalataink szerint a közösségi média felhasználóinak 94 százaléka már mobilról kapcsolódik, de érdekes, hogy sokan még most is böngészőből adják le a rendelésüket. Az applikációk sok esetben megkönnyíthetik az online vásárlást, sokkal intuitívabbak, felhasználóbarátabbak, mint a böngészők. A könnyű kezelhetőség, azonnali elérés további versenyelőny lehet az online piacon.

Ahhoz, hogy sikeres legyen az online élelmiszer-szállítási paradigma, képesnek kell lennünk arra, hogy helyesen mérjük fel az ügyfelek szokásait és igényeit, optimalizáljuk a folyamatokat, és szinten tartsuk az innovációt. Ehhez az adatalapú irányítás a legfontosabb, ezért beszélünk magunkról úgy, mint egy technológiai vállalatról.

Összességében elmondható, hogy izgalmas időket élünk, jókor vagyunk jó helyen. Az e-kereskedelem növekedése arról fog szólni, hogy többet kínáljunk, gyorsabban és még jobban szállítsunk – mindezt a fenntarthatóság számunkra elérhető legmagasabb szintjén. A növekedéshez hozzájárul még a méretgazdaságosság, a piac megértése és a legjobb szakemberek toborzása. Létfontosságú a tehetséges munkaerő felkutatása, akiket csak a megfelelő díjazás, az innováció szabadsága és a felelősség megfelelő kombinációjával lehet megszerezni, megtartani pedig olyan előnyökkel, amelyek a konkurenciánál nem jellemzők.

Ha van valami, ami Európa-szerte állandónak mondható, akkor az a vásárlói kereslet a jobb ügyfélszolgálatra és a jobb minőségű élelmiszerre, különösen, ha az hazai.

Folyamatosan edukálva, tájékoztatva a vásárlókat elérhetjük, hogy az online shopping Magyarországon is európai számokat mutasson. A kereskedelem új valóságában a cégnek mindenekelőtt egy technológiai vállalatnak kell lennie, amely képes teljesíteni azt, amit az ügyfél igényel, ahol és amikor az ügyfél akarja.