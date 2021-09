Az egész világon egyre nagyobb népszerűségnek örvend az on-demand tartalomfogyasztás, a globális járványhelyzet pedig hatalmas lökést adott a szegmensnek. A televíziós és online felületek mellett azonban egyre többször választják a fogyasztók a telefonjukat a videós tartalomfogyasztás elsődleges eszközének, kiváltképp rövid videós tartalmak esetén. Ennek köszönhetően egyre több streamingszolgáltatás érhető el mobilapplikációként is – és a fejlesztők igyekeznek minden felmerülő igényt kiszolgálni, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsák a látogatóknak.

Fotó: Shutterstock

Hogyan tudnak lépést tartani a televíziós társaságok?

Ahogy egyre inkább előtérbe kerül a mobil eszközön történő tartalomfogyasztás, a streamingszolgáltatók igyekeznek lépést tartani a folyamatosan bővülő igényekkel, és a lehető legjobban kiszélesíteni az „elérhetőségüket”. Ennek egyik formája, hogy minden eszközre optimalizálják a már meglévő felületüket. A tartalmi kínálat és a piaci körülmények nagyban befolyásolják, hogy milyen tartalom gyártásával érhetők el a legnagyobb sikerek,

de racionális döntéseket hozva potenciális bevételi pluszforrás lehet a minden eszközön könnyen elérhető és használható platform kialakítása.

Szituációfüggő, hogy a televíziós társaságok milyen stratégiák mentén reagálnak a streaming térhódítására. A globális piacon abban látják a túlélés kulcsát, hogy minél nagyobb médiacsoportot hozzanak létre, akár saját tartalmat előállító stúdióval. A lokális szereplők is próbálnak reagálni az on-demand tartalomfogyasztás térnyerésére.

A nagyobb, globális társaságok igyekeznek saját streamingfelületet létrehozni, kiegészítve a lineáris kínálatukat.

Ezt a stratégiát követve hozta létre a TV2 csoport a TV2 Play webes felületen elérhető streamingszolgáltatást 2021 februárjában, augusztustól pedig mobilapplikáción keresztül is elérhetik majd a felhasználók a platformot.

Léteznek olyan szolgáltatók, amelyek ingyenes, reklámokból élő felületet hoznak létre, de akadnak olyanok is, amelyek fizetésköteles felületet indítanak, vagy akár bevételi pluszforrásként a tévészolgáltatók rendszerén is elérhetővé teszik platformjukat, és előfizetés ellenében válik megtekinthetővé a teljes kínálatuk. A TV2 Playen rengeteg prémiumtartalom található, előfizetői díj nélkül is.

A siker kulcsa: az applikáció megfelelő kialakítása

A mobilapplikáció egyik legnagyobb előnye, hogy a fejlesztők még inkább ki tudják szolgálni a felhasználók igényeit azzal, hogy teljesen a videós tartalmak fogyasztására optimalizálják az adott felületet, mind felépítés- és dizájn-, mind pedig technikai szempontból.

Egy alkalmazás fejlesztése során figyelembe kell venni, hogy milyen típusú tartalmak lesznek elérhetők – tehát tartalom- vagy videóközpontú felület kialakítása a cél. Emellett csak kisméretű képernyő áll rendelkezésre, így

nagyobb feladatot jelent a grafikai elemek megtervezése és kivitelezése is, ahogy azt sem szabad elfelejteni, hogy a fogyasztók a kezükkel manővereznek a menüpontok között.

Ebből adódóan vertikális videoszalagokkal biztosítottuk a TV2 Play applikáció esetén, hogy a videók a közösségimédia-felületek kialakításához hasonló, úgynevezett feedként jelenjenek meg, alkalmazkodva napjaink videós tartalomfogyasztási igényeihez. Valamint fontos a hibrid vagy natív applikáció kérdése is – fejlesztőként mi a natív megoldás mellett döntöttünk, amely ugyan nagyobb kihívással jár, ám biztosítja a lehető legjobb felhasználói élményt még egy kevésbé erős készüléken is.

Nagy általánosságban természetesen igaz az, hogy inkább a fiatalabb korosztály fogyaszt online videós tartalmakat, de sokszor előfordul, hogy bizonyos tartalmaknál az idősebb korosztály teszi ki a nézők legnagyobb hányadát. Ezért is lehet kihívás egy olyan felület megalkotása, amely modern és letisztult, de könnyen kezelhető és átlátható minden korosztály számára. A fejlesztési folyamat egyik nélkülözhetetlen eleme például a szervezett felhasználói tesztelés, amelynek során direkt visszajelzést adhatnak a fogyasztók arról, hogy mennyire egyértelműek számukra a tervezett ikonok és az applikáció szerkezete – ezzel tovább növelhetik a vállalatok a fogyasztók elégedettségét.

Legnépszerűbb tartalmak

Teljesen felületfüggő, hogy milyen típusú tartalmak a legnépszerűbbek. Az olyan felületek esetén, ahol hosszabb és rövidebb tartalmak is elérhetők, inkább a rövidebb tartalmak azok, amelyeket mobil eszközről fogyasztanak az emberek, a hosszabb tartalmakat pedig nagy képernyőről.

Hatással lehet az is, ha egy platformnak eddig csak web- és mobilapplikációja volt. Ha ezek mellé fejlesztenek nagy képernyőre, tehát televízión keresztül elérhető applikációt, átrendeződhetnek az arányok. Sok olyan platformon, ahol addig a mobil applikáció generálta a legnagyobb forgalmat, a tévés applikáción keresztüli tartalomfogyasztás akár át is veheti a vezető szerepet.