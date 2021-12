Hullám, de kivételesen nem a Covid–19 legújabb verziója okozza. Láz, de nem az omikron-mutáns miatt, hanem a Gergely naptárra visszavezethetően – újra itt a karácsony, és az ezzel járó, tradicionális költekezési boom ismét nagy kihívások elé állítja a logisztikai szektort. Ez pedig az egyszeri fogyasztó számára is tartogat izgalmakat, annak formájában például, hogy vajon befut-e időben a nagyinak rendelt akciós sál- és kesztyűszett.

Mert késések nem csupán a közlekedésben fordulhatnak elő, hanem az online megrendelések teljesítésében is. És nem is kell feltétlenül a Tim Burton ötletéből és rajzaiból készült, a címben idézett kultikus alkotás felfordulására gondolni: a „tél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek” okozta kapkodás az elmúlt években is sok gyertyafényben csalódottan zokogó apróságnak szerzett keserű perceket.

Feltehetően sokunknak van saját példája a tökéletes adventi frusztrációra: a hetek óta a mailboxban heverő értesítés, amely szerint a csomag megérkezett a logisztikai központba, a folyamatosan foglalt ügyfélszolgálat, az egyre nagyobb tehetetlenség, ahogy közeledik az ünnep, a szokásos napindító rituálét is felülíró aggodalmas reggeli első pillantás a szöveges üzenetekre, hogy hátha mégis jön ma a futár. Látva az aktuális körülményeket, idén is elég jók az esélyeink egy felfordult adventre. Egy olyanra, amikor nem a Télapót, a Jézuskát vagy az angyalt vártuk feszült izgalommal, hanem a megváltó futárt.

Ennek számos oka van, amelyek közül kiemelkedik a globális ellátási láncok vissza-visszatérő botladozása. A leginkább kézzelfogható megnyilvánulás az volt, amikor tavasszal egy több mint tizennyolcezer konténert szállító hajóóriás bénította meg napokra a Szuezi-csatorna forgalmát. Ha az önmagában nem lenne elég, hogy a pandémia a végletekig kiélezte a globális ellátási láncok sebezhetőségét, a képet alapanyag-utánpótlási problémák teszik még „színesebbé”. Ennek egyik fontos aspektusáról beszélt búcsúinterjújában a világ legnagyobb autóipari beszállítója, a Bosch távozó első embere, amikor úgy fogalmazott: miközben a járművek elektronikájához használt áramkörök és az akkumulátorcellák az autókészítés legfontosabb komponenseivé váltak az elektromobilitás korában, az európai autógyárak túlságosan függővé váltak külső beszállítóiktól.

Fotó: Shutterstock

Ezzel el is érkeztünk az adventi időszak második nagy kihívásához, a globális csiphiányhoz. Ennek elsősorban nem az informatikai termékeknél esetlegesen felmerülő szűkösségek miatt van jelentőség a gördülékeny karácsony szempontjából, hanem a szállítás miatt.

A csipszegénység ugyanis óriási akadályt jelent az autógyártóknak, amelyeknél szinte mindennapossá váltak a kényszerű, ideiglenes leállások. A probléma érzékeltetéséhez egy augusztusi adat: a nyolcadik hónapig nyolcmillió autóval kevesebbet raktak össze világszerte a kelleténél a csiphiány következtében.

Az év második fele és a jövő évi kilátások se valami fényesek: az elemzők nem számítanak arra, hogy a közeljövőben enyhülne a helyzet, azaz a jelenlegi állapotok egy ideig még velünk maradnak. És nem csupán az a kényelmetlenség, hogy elviselhetetlenül hosszúra nyúlt a megrendelés és az átvétel közötti idő az új autóknál: hanem az is, hogy szűkösség gyakorlatilag azonnal felverte az árakat a használt piacon. Sokak szerint az elmúlt hónapok két számjegyű drágulása csak a kezdet, ami azt jelenti, hogy a szállítmányozási költségek megugrása sem ért még véget, azokat tovább fűti, hogy a kelleténél jóval kevesebb a jármű.

További súlyos árnyékot vetnek a csomaglogisztikára a munkaerőhiányra visszavezethető kapacitásproblémák. A logisztikai központokban kardinális jelentőségű az éjszakai műszak: rengeteg embernek kell éjszakáznia ahhoz, hogy reggelente kigördüljenek a furgonok. A tapasztalatok szerint egyre nehezebb éjszakai munkaerőt találni. A műfaj már a diákok körében sem annyira népszerű, mint korábban, ráadásul előttük ugyanúgy rengeteg az egyéb, könnyebb pénzkereseti lehetőség, mint a munkaerőpiac többi szereplője előtt. Miközben kevesen vállalkoznak erre az embert próbáló feladatra, a szolgáltatók többsége adós azokkal a beruházásokkal, amelyekkel egyszerűsíthető és automatizálható a csomagok előkészítése a kiszállításra – pedig egy izmosabb szortológép akár százezer csomaggal is elboldogul egyetlen nap alatt.

Mindent egybe véve borítékolható, hogy az idei szezont sem ússzuk meg csúszások nélkül. Jó esetben csak megnő pár nappal a csomagok kiszállításának átlagos ideje, de még épp a fa alatt landolnak. Rosszabb esetben viszont sok családban csendül fel karácsony másnapján, harmadnapján és még tovább is a mennyből a futár.