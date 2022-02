Azon túl, hogy kiheverte a pandémiát a nemzetközi és hazai reklámpiac, az esetleges újabb hullámok sem okoznak már akkora nehézséget, mint korábban. Amennyire könnyű ezt leírni 2022 elején, annyira nagy szó és hatalmas eredmény, hogy az outdoor szektor már tavaly képes volt visszakapaszkodni a világjárvány okozta válságot megelőző szintek közelébe. Ráadásul úgy, hogy a korábban a legnagyobb megrendelők közé tartozó gazdasági szegmensek vesszőfutása tavaly sem ért véget – elég csak a vendéglátásra vagy a légi közlekedésre gondolni.

A járvány nagy vesztesei mellett nem feledkezhetünk meg a gazdasági értelemben vett haszonélvezőkről sem: ilyen például az e-kereskedelem. Nem meglepő módon a világmárkák közül egyre több követi azt a receptet, hogy kereskedőkkel együttműködve, minden korábbinál célzottabban és elszántabban keresi a fogyasztók kegyeit. Ez azonban nem is annyira egyszerű. Részben azért, mert az ifjú generációk felnőtté válásának jól nyomon követhető kísérőjelensége a fogyasztói tudatosság magasabb szintre emelkedése, ennek pedig része a teljes vagy részleges reklámaverzió, amely az online hirdetésekben is nehezen megkerülhető probléma. Részben pedig azért, mert a tudatosodó réteg fizetőképessége egészen egyszerűen annyira magas, hogy a hirdetők nem engedhetik meg maguknak, hogy legyintsenek rájuk.

A nehezen elérhető és a városi fiatal célcsoport megszólításához nyújtanak ideális eszközt az out-of-home felületek. Ezek unikális képességű platformok, hiszen aktív fogyasztói közegben, például egy bevásárlóközpontban vagy afelé tartva is el tudják érni a potenciális ügyfeleket. A JCDecaux friss, 2021 végén készített reprezentatív kutatásából például az látszik, hogy a megkérdezettek figyelméért a közösségi média (37 százalék), közterület (36 százalék), internet (34 százalék) és tévé (33 százalék) hasonló pozícióból verseng. Ahhoz azonban, hogy érdemben lehessen megszólítani őket, új, innovatív és kreatív megoldásokra is szükség van. A pandémia hozta helyzet miatt felgyorsult digitális transzformáció a reklámpiacon is rendkívüli mértékben és tempóban tágítja az innováció és a kreativitás horizontját. Úgy teremt új lehetőségeket, hogy közben az elmúlt évek legfontosabbá vált hívószava, a fenntarthatóság listavezető marad a prioritások listáján.

Fotó: Shutterstock

Az analóg platformokat már most is digitális vívmányokkal színesítik, ilyen például a kiterjesztett valóság. Egyre több saját outdoor kampány kap AR kiterjesztést vagy egyedi interakcióra ösztönző megoldást, egyre több esetben működnek egyedi reklámfelületként a megállók, utasvárók. Az utóbbiaknál már nemcsak a citylightokra kerül hirdetés, hanem az egész tér megújul. Mindennek a kulcsa az innovativitás, az egyediség, hiszen ma már a stratégiamegrendelők az outdoor kampányoktól is elvárják, hogy újító, kreatív, egészen formabontó megoldásokat vonultassanak fel. Éppen ezért a mi esetünkben is az egyedi, újító szellemű megoldások iránt nőtt meg a kereslet: így alakulhatott át a váró húsvétkor olyan helyszínné, ahol az AR segítségével tojást is lehetett festeni, vagy éppen érzékelő motoroknak köszönhetően locsolkodni, és hasonló megközelítéssel varázsoltunk oázist egy megállóból a nyári kánikulában.

És nem pusztán az innovatív és egyedi megoldások népszerűek: sok esetben születnek olyan kampányok, ahol az offline és online komponensek ötvöződnek. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy egy jól kidolgozott megoldással az offline felületek előtt is megugrik az online keresések száma, azaz a heurékaélmény megélése után a célcsoport tagjai a digitális térbe terelhetők. A már említett kutatásból kiderült, hogy a válaszadók csaknem fele (49 százalék) nézett már utána terméknek vagy szolgáltatásnak közterületi reklám hatására, 46 százalékuk pedig egy ilyen hirdetést látva keresett fel egy adott weboldalt, sőt a 18–49 évesek körében ezek a mutatók még magasabbak (70 százalék, illetve 63 százalék). Az utóbbiak azok a tehetős, városi, mozgásban lévő fogyasztók, akik más kommunikációs eszközökkel jóval nehezebben vagy lényegesen drágábban közelíthetők meg, és akik – például az Egyesült Államokban – aktív Twitter-használók.

Nem véletlenül keresi a kegyeiket – ráadásul már nem is először – a globális kommunikációs platform egyedi out-of-home felületeken: legújabb kampányában a Twitter nyolc észak-amerikai városban az adott település híres szülötteinek sok-sok évvel ezelőtti tweetjeit plakátolta ki. Ezekben a pályájuk elején járó hírességek olyan vágyaikat fogalmazzák meg, amelyeket azóta valóra váltottak, ezzel erősítve az amerikai álomba vetett hitet a járvány okozta nehézségek közepette.